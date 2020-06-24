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Председатель горсовета Улан-Удэ о параде: «Грандиозное мероприятие»

Председатель горсовета Улан-Удэ о параде: «Грандиозное мероприятие»
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
По площади Советов торжественным маршем прошли более 1200 военнослужащих и 50 единиц военной техники

В среду, 24 июня, в столице Бурятии состоялся военный парад, посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этот день по главной площади Улан-Удэ торжественным маршем прошли более 1200 военнослужащих, проехало 50 единиц военной техники.

В открытие парада приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов и командующий общевойсковым объединением генерал-майор Михаил Носулев. Среди приглашённых на парад Победы был и председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев. Он отметил, что в трудной эпидемиологической обстановке и сжатые сроки на организацию, военные продемонстрировали отличную подготовленность.

- Сегодня мы присутствуем на таком грандиозном, торжественном мероприятии и мы видим, что наши войска в таком состоянии. Сегодня были продемонстрированы все мощи нашей техники. Мы очень радуемся, гордимся. Мы благодарны нашим ветеранам войны, ветеранам тыла, детям войны, которые внесли большой вклад в Победу, - сказал Чимит Бальжинимаев.

Яркий фоторепортаж Сергея Тарасенко с парада можно посмотреть по ссылке.

ГорсоветУУ парад 75 лет Победы
 
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