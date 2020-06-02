 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Июня

01 Июня

Популярное

Для граждан России, совершивших поездки в ДФО, хотят ввести налоговый вычет

Для граждан России, совершивших поездки в ДФО, хотят ввести налоговый вычет
Власть,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Регионы ДФО и минвостокразвития готовят перечень мер для привлечения туристов

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с субъектами Дальневосточного федерального округа сформирует перечень мер, которые позволили бы в наступившем туристическом сезоне повысить количество гостей в дальневосточных регионах.

Итоговое совещание по сбору и обсуждению предложений в формате видеоконференцсвязи глава минвостокразвития России Александр Козлов провёл в понедельник, 1 июня. По его данным, Дальний Восток в 2019 году посетили 7,5 миллионов туристов, из которых 6,4 миллиона человек приходятся на внутренний туризм, и 1,1 миллионов – иностранцы.

- Исходя из этого нам нужно понимать, что формируемый перечень предложений касается в большей степени внутреннего туризма. Отдельно нужно рассмотреть отдых дальневосточников, в том числе поездки на личном авто к живописным местам в собственных регионах, например, жители Якутии любят отдыхать на Зейском водохранилище в Амурской области. Нужно посмотреть, что в этом разрезе мы можем предложить, – отметил Александр Козлов.

Наибольшей популярностью у туристов, по данным за 2019 год, пользуется Приморский край, где в прошлом году побывали 5 миллионов туристов. Далее следуют Хабаровский край (580 тысяч туристов), Амурская область (440 тысяч туристов), Бурятия (420 тысяч туристов), Сахалин (300 тысяч туристов), Камчатский край (230 тысяч туристов).

Министр призвал оценить градацию мест размещения, их расположение и другие условия, чтобы более чётко сформировать меры поддержки, исходя из всех этих особенностей. Кроме того, он напомнил, что ряд мер поддержки уже принят в масштабах страны, в том числе речь о предоставлении беспроцентных кредитов турорганизациям на выплату зарплат, продлены лицензии и разрешения.
- Нужно будет посмотреть, как эти меры исполняются, как отработали региональные органы власти, прошу обратить на это внимание, – заметил Александр Козлов.

Прежде чем дать слово руководителям и представителям правительств регионов Дальнего Востока, министр рассказал о предложениях по поддержке туризма со стороны минвостокразвития.

- Мы предлагаем ввести социальный налоговый вычет для граждан РФ, совершивших поездки в отдельные субъекты ДФО – это возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица в связи с ранее понесёнными расходами на туристическую поездку. Сюда входят расходы на авиаперелёт и турпакет, включая проживание. Эта история хороша и тем, что не придется заранее предусматривать в бюджете каких-то субсидий, грантов. Есть аналоги применения таких вычетов на обучение или лечение, – сказал Александр Козлов.

Он пояснил, что первое предложение позволит повысить пассажиропоток, количество туристов в принципе, чтобы противопоставить какие-то льготы в условиях жёсткой конкуренции, когда откроются такие направления как Турция.

- Может быть, нужно говорить и о медицинском сопровождении. Если с туристом что-то случилось, нужно предусмотреть качественные медуслуги. Тогда турист будет понимать, что в любой точке Дальнего Востока он получит медуслуги, а в той же Турции набор этих услуг ограничен, – предложил министр. Также он поручил уделить внимание организациям малого и среднего бизнеса в туризме.

Губернаторы и представители правительств дальневосточных регионов рассказали, как обстоят дела в туристической отрасли на их территориях. В некоторых субъектах ДФО начинают открываться гостиницы и дома отдыха для жителей этих регионов. Одним из предложений стало предоставлять медикам страны, участвовавшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, путёвки на Дальний Восток. Во многом, по оценке Александра Козлова, набор предлагаемых регионами мер для активизации туризма похож. По итогам совещания сформирован перечень мер, который минвостокразвития отработает с ростуризмом, минэкономразвития России и федеральным кабинетом министров в целом. Об этом сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Дальневосточный федеральный округ ДФО Бурятия туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии устроят довыборы в Хурал за вакантный мандат
В Бурятии устроят довыборы в Хурал за вакантный мандат
Власть, 02.06.2020
Место в Хурале освободилось после назначения министра здравоохранения
В Бурятии возобновили личный приём специалисты минсоцзащиты
В Бурятии возобновили личный приём специалисты минсоцзащиты
Власть, 02.06.2020
Также обращение в министерство можно подать не выходя из дома
Глава Бурятии сделал кадровое назначение
Глава Бурятии сделал кадровое назначение
Власть, 02.06.2020
Назначение произведено в администрации главы Бурятии
Для граждан России, совершивших поездки в ДФО, хотят ввести налоговый вычет
Для граждан России, совершивших поездки в ДФО, хотят ввести налоговый вычет
Власть, 02.06.2020
Регионы ДФО и минвостокразвития готовят перечень мер для привлечения туристов
В Бурятии оштрафовали заместителя главы района
В Бурятии оштрафовали заместителя главы района
Власть, 02.06.2020
Замглавы района уличили в заключении контракта без торгов
В Бурятии озвучили имя возможного нового детского омбудсмена
В Бурятии озвучили имя возможного нового детского омбудсмена
Власть, 02.06.2020
Телеграм-канал «Степной дозор» узнал, кого глава Бурятии просит на пост детского омбудсмена
Фонд поддержки дольщиков создали в Бурятии
Фонд поддержки дольщиков создали в Бурятии
Власть, 02.06.2020
На достройку проблемных домов дольщиков в Бурятии требуются колоссальные средства
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам
Власть, 01.06.2020
Домохозяйкам предлагали платить выплаты в размере МРОТ
В Думе Иркутска упразднили одного из четырёх заместителей
В Думе Иркутска упразднили одного из четырёх заместителей
Власть, 01.06.2020
Должность вводилась в связи с выборами мэра год назад
Главврачу республиканской больницы в Улан-Удэ объявили выговор
Главврачу республиканской больницы в Улан-Удэ объявили выговор
Власть, 01.06.2020
Растёт число заражённых от очага в РКБ имени Семашко
Горсовет Улан-Удэ контролирует дорожно-ремонтные работы
Горсовет Улан-Удэ контролирует дорожно-ремонтные работы
Власть, 01.06.2020
Инициативная группа проверила ремонт дороги на улице Партизанской
В Улан-Удэ председатель горсовета поздравил с Днём защиты детей
В Улан-Удэ председатель горсовета поздравил с Днём защиты детей
Власть, 01.06.2020
Семьям пожелали тепла, уюта, благополучия и взаимного уважения
Иркутская область продлила режим самоизоляции до 14 июня
Иркутская область продлила режим самоизоляции до 14 июня
Власть, 29.05.2020
За последнее время значительно увеличилось число случаев распространения коронавируса внутри региона
Навальный отреагировал на слова министра экономики Бурятии
Навальный отреагировал на слова министра экономики Бурятии
Власть, 29.05.2020
Политик сыронизировал над словами Екатерины Кочетовой о том, что «с голоду никто не умер»
Бурятию посетил командующий войсками Восточного военного округа
Бурятию посетил командующий войсками Восточного военного округа
Власть, 29.05.2020
Геннадий Жидко проверил готовность частей к летнему периоду

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^