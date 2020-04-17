Алексей Мишенин оказался самым богатым зампредом правительства Бурятии

Разрыв в доходах зампредов правительства Бурятии превысил три раза
Заместители председателя правительства Бурятии раскрыли свои доходы за 2019 год.
Алексей Мишенин
Наибольший уровень доходов в 2019 году показал Алексей Мишенин. Зампред правительства по экономическому развитию Бурятии задекларировал доход в 8 млн.
В собственности у него две квартиры: одна – в общей долевой, другая – в общей совместной, также за ним числятся 2 машиноместа, два технических подвала (общая долевая, а также индивидуальная собственность). Есть в пользовании одна квартира.
Ездит он на машине «Мерседес Бенц» 2009 года.
Даба-Жалсан Чирипов
Заместитель председателя правительства по АПК и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов задекларировал годовой доход в размере 6,6 млн. Доход резко возрос по сравнению с 2018 годом (2,8 млн). Скорее всего зампред продал «квадратные метры» – поскольку в графе «недвижимость» исчезла вторая квартира, которая была зарегистрирована на него.
В собственности у него - квартира (совместная с женой собственность), и нежилое помещение для стоянки автомобиля (доля), машина «Ниссан Патрол».
Супруга Чирипова заработала 483 тысячи за 2019 год.
Игорь Зураев
Первый заместитель председателя правительства Бурятии Игорь Зураев задекларировал доход за 2019 год в размере 4 млн рублей. Тут есть примечание, что из этой суммы 715 тысяч получены по программе Trade In за автомобиль KИА SEED, то есть он продал свою машину 2015 года.
В прошлом году он задекларировал доход за 2018 год в размере 3,1 млн рублей.
И, судя по всему, взамен KИА SEED он купил новый автомобиль КИА QLE (Sportage) 2019 года: последний числится у него сейчас в собственности. Также в пользовании у зампреда жилой дом в 465 квадратов, земельный участок в 949 квадратов.
Что касается его супруги, то она заработала больше, чем в 2018 году – 1,8 млн против 1,3 млн. Ездит жена Игоря Зураева по-прежнему на АУДИ SQ5.
По-прежнему в собственности у жены первого зампреда 4 земельных участка под ИЖС, один из них в общей долевой собственности (1/4 доли); жилой дом в 465 кв. метров. Числятся за ней и – как и прежде - доли разных объёмов в пяти квартирах, а также два нежилых помещения: одно в долевой собственности, второе – в индивидуальной.
Плюс, в пользовании у неё есть нежилое помещение в 99,9 квадратов.
Пётр Мордовской
Заместитель председателя правительства республики по вопросам безопасности Пётр Мордовской задекларировал доход за 2019 год – почти 3,5 млн рублей. Его доходы немного возросли - в 2018 году, напомним, он заработал более 3,3 млн рублей.
Он также владеет машиной Suzuki Escudo, автоприцепом. Что касается недвижимости зампреда, то тут изменений не произошло: у него в собственности значатся, как и прежде, 2 земельных участка, жилой дом. Также у Петра Мордовского в наличии доля в квартире (1/3) – так же, как и у его супруги.
Жена заместителя председателя правительства республики по вопросам безопасности заработала в 2019 году более 187 тысяч рублей (в 2018 – примерно 122 тысячи). В пользовании у супруги Петра Мордовского 2 земельных участка и жилой дом.
Зарегистрировано на неё два автомобиля - Toyota Land Cruiser, Nissan Juke – и прицеп.
Баир Цыренов
Зампред правительства Бурятии – руководитель администрации главы и правительства республики Баир Цыренов заработал в 2019 году более 3,5 млн рублей. В 2018 году его доход составлял 3,1 млн рублей.
Как и в 2018 году, на него по-прежнему зарегистрированы жилой дом (доля) и земельный участок (доля), автомобиль Mercedes Benz. В пользовании у него два жилых дома и два участка.
А вот доходы его жены снизились – 492 тысячи в 2019 году против 633 тысяч в 2018 году.
Вячеслав Цыбикжапов
Годовой доход заместителя председателя правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова составил более 2,7 млн.
Что касается недвижимости, никаких изменений здесь не происходило – владеет зампред земельным участком, жилым домом в 147 квадратных метров и квартирой в 114 квадратов. И в пользовании есть один земельный участок.
Супруга чиновника заработала в прошлом году примерно 11 тысяч. На неё по-прежнему зарегистрирован автомобиль Toyota Highlander и земельный участок.
Евгений Луковников
Заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников показал доход в 2019 году в размере 2,4 млн рублей – ровно такой же доход, как и в 2018 году.
В собственности у него числятся дом (общая совместная с женой недвижимость) и земельный участок (общая совместная с женой недвижимость). В пользовании у зампреда две квартиры.
Что касается супруги Евгения Луковникова, то она заработала больше мужа – 4,2 млн. На неё зарегистрированы машина «Toyota Land Cruiser», а также квартира (общая долевая).
Антон Виноградов
Заместитель председателя правительства Бурятии - глава полномочного представительства республики при президенте России Антон Виноградов задекларировал годовой доход в размере более 2,2 млн рублей. Заработал в он прошлом году больше, чем в 2018 году - 1,7 млн.
У Антона Виноградова в собственности ничего нет. В пользовании находится квартира в 80 квадратов.
Его же супруга владеет той самой квартирой в 80 квадратов, ездит на машине Toyota RAV-4 2016 года. Жена зампреда является, судя по всему, домохозяйкой: за ней не числится никаких доходов.
Дарья Архинчеева
Министр по инвестициям республики Дарья Архинчеева задекларировала по сравнению с остальными чиновниками довольно скромный доход за 2019 год – 611 тысяч рублей. Пост министра она заняла осенью прошлого года.
В собственности у министра квартира в 55 квадратов, в пользовании есть квартира в 50 квадратов.
Что касается мужа Дарьи Архинчеевой, то он ничего не заработал в 2019 году – во всяком случае графа «доходы» у него пустует. В собственности у него ничего не числится.
Как сообщал «Байкал-Daily», также свои доходы раскрыл глава Бурятии Алексей Цыденов. У него совсем незначительный рост.
Алексей Мишенин оказался самым богатым зампредом правительства Бурятии
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