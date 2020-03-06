Сведения о границах озёр Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское нужно внести в реестр недвижимости
Министерство природных ресурсов Бурятии по решению суда обязали установить границы четырех водных объектов — озер Арангатуй, Щучье, Гусиное и Котокельское. Иск, поданный природоохранным прокурором, удовлетворил Железнодорожный районный суд Улан-Удэ.
Министерство будет обязано предоставить документы в Росводресурсы для внесения сведений о береговых линиях озёр в государственный водный реестр с последующим их включением в единый государственный реестр недвижимости. Помимо этого, нужно согласовать включение мероприятий по определению береговых линий при предоставлении субсидий из федерального бюджета.
- Отсутствие юридических характеристик озёр влечет создание условий для неправомерного формирования участков в границах береговых полос, которые составляют 20 метров, являются общедоступными и могут находиться исключительно в федеральной собственности. Поэтому необходимо пресечь неправомерное распоряжение землями в непосредственной близости к водоемам, чтобы создания угрозы причинения ущерба не только озерам, но и уникальной экологической системе озера Байкал, - объяснили в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.
Прокуратура обратилась в суд из-за бездействия властей Бурятии по самостоятельному решению вопроса об определении местоположения береговых линий. Теперь эти функции министерство исполнит по решению суда.
Минприроды Бурятии обязали определить границы четырёх озёр
Власть, Фото:
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