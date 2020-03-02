Министр обороны России посетит Бурятию



Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Бурятию посещал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев . В том числе он встречался с главой республики, навестил подчинённых и побывал в ведомственном музее.





Справка:



Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1977 г. окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».



Начинал трудовую деятельность мастером треста «Промхимстрой» в Красноярске. Затем трудился в различных трестах в Кызыле, Ачинске, Абакане. В конце 80-х трудился в ГК КПСС. В 1990-1991 гг. занимал пост заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.



С 1991 года председатель Российского корпуса спасателей. В этом же году возглавил Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям.



В 1991-1994 гг. — председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



В 1994-2012 гг.— министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.



С 11 мая 2012 г. — губернатор Московской области.



Указом президента от 6 ноября 2012 года назначен министром обороны. Генерал армии.



Герой Российской Федерации.

