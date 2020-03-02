Министр обороны России посетит Бурятию

Министр обороны России Сергей Шойгу прибудет в Улан-Удэ. Как сообщил источник «Байкал-Daily», в Бурятию он приедет 12 марта. Точная программа визита Шойгу пока неизвестно.
Предположительно, визит будет коротким – день-два.
Вероятно, министр обороны встретится с властями города и республики. Ожидается его визит с проверкой в воинские части.
В 2015 году Сергей Шойгу уже был в Бурятии. Основной целью визита высокопоставленного гостя стало назначение на должность командующего 36 армией генерал-майора Дмитрия Коваленко. Также Шойгу побывал на Улан-Удэнском авиазаводе, где проверил ход выполнения гособоронзаказа, в том числе вертолёта Ми-8АМТШ-ВА.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году Бурятию посещал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. В том числе он встречался с главой республики, навестил подчинённых и побывал в ведомственном музее.
Справка:
Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1977 г. окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».
Начинал трудовую деятельность мастером треста «Промхимстрой» в Красноярске. Затем трудился в различных трестах в Кызыле, Ачинске, Абакане. В конце 80-х трудился в ГК КПСС. В 1990-1991 гг. занимал пост заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
С 1991 года председатель Российского корпуса спасателей. В этом же году возглавил Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям.
В 1991-1994 гг. — председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В 1994-2012 гг.— министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 11 мая 2012 г. — губернатор Московской области.
Указом президента от 6 ноября 2012 года назначен министром обороны. Генерал армии.
Герой Российской Федерации.
Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. В 1977 г. окончил Красноярский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».
Начинал трудовую деятельность мастером треста «Промхимстрой» в Красноярске. Затем трудился в различных трестах в Кызыле, Ачинске, Абакане. В конце 80-х трудился в ГК КПСС. В 1990-1991 гг. занимал пост заместителя председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству.
С 1991 года председатель Российского корпуса спасателей. В этом же году возглавил Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям.
В 1991-1994 гг. — председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
В 1994-2012 гг.— министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
С 11 мая 2012 г. — губернатор Московской области.
Указом президента от 6 ноября 2012 года назначен министром обороны. Генерал армии.
Герой Российской Федерации.