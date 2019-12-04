Владимир Колокольцев встретился с главой Бурятии

Также Владимир Колокольцев провёл совещание с руководящим составом МВД по республике. Министр заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки и поставил задачи по актуальным вопросам служебной деятельности.





Владимир Колокольцев ознакомился с работой ряда подразделений республиканского министерства, в том числе отдела ДНК-анализа Экспертно-криминалистического центра. Лаборатория была открыта два года назад, и её сотрудники прошли стажировку в ЭКЦ МВД России. С начала года ими выполнено 464 экспертизы и исследования, установлены личности 53 человек, причастных к совершению преступлений.





- От 50-ти до 150 сообщений, - ответил правоохранитель.









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