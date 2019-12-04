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Владимир Колокольцев встретился с главой Бурятии

Владимир Колокольцев встретился с главой Бурятии
Власть, 
Министр внутренних дел России провёл в Улан-Удэ ряд рабочих встреч

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию с рабочим визитом посетил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Накануне он встретился с главой республики Алексеем Цыденовым. Обсуждались направления взаимодействия полиции и региональных властей.

- В первую очередь, обсудили, что для полиции важно доверие людей. Я отметил, что уровень доверия к полиции у нас достаточно высокий. А также что для республики особенно значима поддержка МВД по Бурятии в рамках работы по профилактике пожаров, предупреждения нарушений в пожароопасный период, - прокомментировал встречу глава Бурятии.

Кроме того, Алексей Цыденов и Владимир Колокольцев обговорили необходимость тесного взаимодействия полиции, региональных и местных органов власти в решении общей задачи обеспечения безопасности населения, стабильности и развития республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также Владимир Колокольцев провёл совещание с руководящим составом МВД по республике. Министр заслушал доклады о состоянии оперативной обстановки и поставил задачи по актуальным вопросам служебной деятельности.


Владимир Колокольцев ознакомился с работой ряда подразделений республиканского министерства, в том числе отдела ДНК-анализа Экспертно-криминалистического центра. Лаборатория была открыта два года назад, и её сотрудники прошли стажировку в ЭКЦ МВД России. С начала года ими выполнено 464 экспертизы и исследования, установлены личности 53 человек, причастных к совершению преступлений.


Глава МВД России осмотрел экспозицию ведомственного музея, специалисты которого проводят научные исследования и осуществляют деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи, возрождению и укреплению лучших правоохранительных традиций. Здесь проходят торжественные мероприятия, в том числе церемонии награждения отличившихся полицейских, вручения первых паспортов 14-летним гражданам Российской Федерации.

Во время посещения управления МВД России по Улан-Удэ глава ведомства побеседовал с личным составом следственного управления, отдела уголовного розыска и дежурной части.

- Сколько в день регистрируется преступлений? – поинтересовался Владимир Колокольцев у сотрудников ведомства.

- От 50-ти до 150 сообщений, - ответил правоохранитель.


Также Владимир Колокольцев почтил память сотрудников органов внутренних дел Бурятии, погибших при выполнении служебных обязанностей, и возложил цветы к мемориалу «Подвиг длиною в жизнь», сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

До этого визита Владимир Колокольцев посещал Бурятию в 2013 году.


МВД
 
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