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Бывший бурятский чиновник займётся развитием туризма Алтая

Бывший бурятский чиновник займётся развитием туризма Алтая
Власть, 
Стало известно, чем займётся бывший заместитель министра туризма Бурятии Денис Ивлев

Денис Ивлев, в начале февраля покинувший пост замминистра туризма Бурятии, займётся развитием туризма Алтайского края. Он назначен директором краевого госучреждения «Алтайтурцентр». Прежний руководитель, занимавшая этот пост почти семь лет, уволилась по собственному желанию незадолго до переезда Дениса Ивлева.

Ивлеву поручена задача «продвигать туристический потенциал края», заявил начальник управления Алтайского края.

- Соответствующий план работы «Алтайтурцентра» на 2020 год, направленный на достижение поставленных задач, сформирован и утвержден. Кроме того, в настоящее время на федеральном уровне внедряются новые подходы и инструменты для развития туриндустрии, сфера туризма является неотъемлемой частью приоритетных национальных проектов. Всё это должно найти отражение в региональных проектах и планах развития туристической отрасли, – цитирует Евгения Дешевых ИА «Амител».

Как сообщал «Байкал-Daily», Денис Ивлев трудился замминистра туризма Бурятии – председателем комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии с февраля 2019 года по февраль 2020-го. Он уроженец Алтайского края, там же учился и начинал трудовую деятельность.

Зампред правительства Бурятии Баир Цыренов, комментируя увольнение Ивлева, сообщил о неких «жизненных обстоятельствах», из-за которых бывший бурятский замминистра вернулся на Родину.
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