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В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон

В Бурятии отложили поправки в «собачий» закон
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
В республике заявили, что «сейчас рано чего-то требовать с исполнительной власти»

В Бурятии решили повременить с поправками в республиканский закон о бездомных собаках.

С 1 января 2020 года федеральное законодательство запрещает усыпление отловленных животных. Предполагается два сценария: первый вариант «поймал – стерилизовал – отпустил», либо собака содержится в приюте. Соответствующие поправки были приняты и на республиканском уровне. В то же время, граждане не видят, что бездомных собак стало меньше, говорится в сообщении Народного Хурала.

Сегодня на отлов, стерилизацию и содержание в течение 10 суток одной собаки выделяется 3800 рублей. Причём это усредненные цифры, пояснил заместитель начальника управления ветеринарии Александр Молчанов. На совещании комитета Хурала прозвучало предложение учитывать при составлении норматива пол, возраст и породу собаки. Так расходы на стерилизацию кобелей и сук, пусть незначительно, но различаются, а щенков поймать легче, чем взрослых псов.

- Когда разрабатывали нормативы, было много споров. В результате пришли к этим цифрам. Давайте сначала поработаем и посмотрим, что получится, - призвал участников совещания Александр Молчанов.

Ещё один вопрос – обустройство приютов для пойманных животных. Сейчас в Улан-Удэ несколько таких заведений, которые создали зоозащитники. Однако им нужно проделать серьёзную работу, чтобы их приюты соответствовали требованиям федерального законодательства.

Для этого был перенесён срок вступления административной ответственности за нарушения содержания в приютах в Бурятии до 1 января 2021 года. Депутат Пётр Носков отметил, что в мэрии Улан-Удэ также понимают необходимость строительства муниципального приюта. Сейчас идёт поиск средств.

По итогам обсуждения участники совещания приняли решение, что принимать поправки в республиканский закон преждевременно.

- Сейчас рано чего-то требовать с исполнительной власти. Сначала нужно провести мониторинг исполнения закона, и уже по его итогам спрашивать,- подвёл итог Петр Носков.

Как сообщал «Байкал-Daily», 23 января в 111 квартале свора разъярённых собак сильно покусала 9-летнего мальчика. У него тяжёлые травмы головы, рук и лица. Мальчика от стаи собак отбили соседи. Операция ребёнка длилась четыре часа. Недавно его перевели в отделение травматологии, состояние школьника улучшилось

Спустя несколько дней бродячие собаки снова напали на горожанина – его покусали за ногу, оставив раны.

29 января общественная палата Улан-Удэ провела круглый стол, где обсуждали, как бороться со стаями бездомных животных.

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