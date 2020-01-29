«Скоро начнётся травля и стрельба»: В Улан-Удэ бьются над проблемой собак

Из предложенных решений – увеличение штрафов, поголовное чипирование и привлечение ТОСов
В Улан-Удэ 29 января общественная палата города провела круглый стол, на котором была поднята острая проблема – обращение с безнадзорными домашними животными. В заседании принимали участие представители городских властей, зоозащитники и другие общественники.
Поводом для проведения круглого стола стали участившиеся случаи нападения собак на горожан – так, большой общественный резонанс вызвала новость о том, что в 111 квартале свора разъярённых собак сильно покусала 9-летнего мальчика. У него тяжёлые травмы головы, рук и лица. Операция ребёнка длилась четыре часа. Спустя пару дней стало известно, что бродячие собаки снова напали на горожанина – его собаки покусали за ногу, оставив раны.
Как сообщал «Байкал-Daily», позже выяснилось, что чаще на людей чаще всего нападают домашние животные, а не бездомные. Из 2390 человек, посетивших в прошлом году антирабический кабинет, 1348 стали жертвами нападений именно безнадзорных домашних животных.
На заседании круглого стола первым выступил начальник управления ветеринарии Бурятии Эрдэм Сангадиев, он рассказал о новых поправках в федеральный закон №498 «Об ответственном обращении с животными», согласно которым безнадзорных собак будут отлавливать, стерилизовать, чипировать и выпускать на волю. На его исполнение понадобится более 30 миллионов рублей.
Председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ Сергей Гашев сообщил, что полноценно приступить к полномочиям – исполнению нового закона, пока невозможно, так как разработанный порядок в данный момент проходит процедуру согласования. Но договор с ООО «Жадо» на отлов 154 собак на сумму 600 тысяч рублей уже заключён – в настоящий момент отловлено 37 особей, из них 10 стерилизовано, 4 особи были выпущены обратно. В прошлом году управление административного контроля составило 331 протокол по статьям «Причинение вреда здоровья», «Нарушение выгула», «Нарушение порядка регистрации» - всего штрафов было наложено на сумму 277 тысяч рублей.
- Что мы должны сделать? Увеличить ответственность за выгул домашнего животного без хозяина. Штрафы сейчас незначительные: за укус – от 2 до 5 тысяч рублей, за нарушение выгула – от 500 рублей до 2 тысяч. После отлова штраф должен возрасти как минимум до 50 тысяч рублей, - предложил Сергей Гашев.
Также он поднял вопрос обоснованности содержания особо агрессивных собак. Он отметил, что даже в неволе такая собака может прожить около 12 лет, и с каждым годом количество агрессивных животных будет расти. Питомник таких размеров предусмотреть пока невозможно.
- Я не готов содержать агрессивных собак и рисковать здоровьем своих сотрудников. Мы готовы отлавливать собак, чипировать и стерилизовать, но кто будет заниматься агрессивными собаками? При отлове бывает так, что собака просто забегает во двор, и мы не можем зайти туда. После этого она уже не подпустит людей. Сейчас я знаю, что некоторые люди идут на крайние меры – в обычную колбасу кладут крючки, иголки и разбрасывают по улицам. Население очень озабочено этим вопросом, скоро начнётся травля и стрельба. Я считаю, что нужно чипировать всех собак повально, регистрировать их, чтобы была на людях ответственность, - высказался генеральный директор ООО «ЦАСС» Владимир Галсанов.
Чип не даёт гарантии отсутствия агрессии, но в этом случае можно будет привлечь хозяина к ответственности. Или, как минимум, знать, вакцинирована ли собака. В настоящий момент, согласно базе, в Улан-Удэ около 62 тысяч собак и кошек, из них регистрацию прошли 14,5 тысяч особей. Стоимость чипирования составляет 276 рублей, стоимость бирки – 51 рублей, льготы не предусмотрены.
Многие высказались, что чипирование и вакцинацию нужно проводить комплексно и бесплатно.
- Самая главная проблема – свободный выгул домашних собак. Животных следует поголовно чипировать, но это нужно сделать бесплатным. Вторая причина, из-за которой в городе стало так много безнадзорных животных, это неэффективные методы, которые раньше использовались в городе. Например, из всех отловленных собак только 10 процентов были агрессивными. При отлове остальных собак не возвращают на их место, оно становится пустым, и тогда из леса туда приходят более агрессивные животные, - рассказала зоозащитница Татьяна Никифирова.
Также свою точку зрения высказала председательница ТОС Улан-Удэ Юлия Сковорцова. Она рассказала, что буквально вчера в посёлке Верхняя Березовка безнадзорная домашняя собака чуть не напала на 18-летнего парня. Он чудом успел убежать, а хозяева питомца только извинились. Юлия Скворцова предложила привлечь ТОСы, председателей ДНТ и СНТ, председателей управляющих компаний к этой проблеме.
Одним из последних выступил сопредседатель регионального штаба ОНФ Максим Кириенко, он потребовал от властей как можно быстрее согласовать порядок исполнения нового закона.
- Мне очень интересно слушать о том, как наши органы не готовы к исполнению закона. Весь 2019 год потратили впустую. Я просто посчитал, что для кого-то это бизнес - на содержание собак уходит примерно 300 миллионов рублей в год. Также мне непонятно, почему комитет городского хозяйства допускает искусственное проведение закупок. Я вам гарантирую, если вы заключите третий контракт с одним и тем же поставщиком на ту же сумму, мы обратимся в УФАС. Меня беспокоит вялость работы аппарата государственных и муниципальных служащих, которые должны за это отвечать. Потеряли 2019 год, месяц 2020-го, уже вторую неделю нам говорят, что вот-вот родится порядок, который вы никак не можете согласовать. Может, вы не будете тянуть? Возникает мысль, не специально ли весь ажиотаж нагоняется? Может, кто-то в этом заинтересован? – высказался Максим Кириенко.
«Скоро начнётся травля и стрельба»: В Улан-Удэ бьются над проблемой собак
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