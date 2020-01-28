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В Бурятии возбудили дело на начальника УКС правительства

В Бурятии возбудили дело на начальника УКС правительства
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Дело о подлоге связано с медоборудованием для онкодиспансера

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника государственного казённого учреждения республики «Управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятия». Он подозревается в служебном подлоге, сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 13 декабря 2019 между УКС правительства Бурятия» и коммерческой организацией был заключен государственный контракт на поставку и монтаж медицинского оборудования для республиканского онкологического диспансера.

Цена контракта составила 96,7 млн. рублей. Спустя 11 дней начальник учреждения подписал и заверил печатью товарную накладную. Однако в официальном документе, по данным следствия, содержались заведомо ложные сведения о поставке и установке медицинского оборудования, предусмотренного контрактом. Хотя, в действительности, условия договора в указанной части выполнены не были, оборудование на объект не поставлено, и его монтаж не произведён.

- На основании изготовленного подложного документа, подписанного чиновником, расчёты с поставщиком по контракту произведены в полном объёме, - уточняют в Следственном управлении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Окончательная квалификация деянию чиновника будет дана по результатам оценки всей доказательственной базы.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в соцсетях появилась информация общественников о пропаже оборудовании для республиканского онкологического диспансера. 

Спустя несколько дней и.о. директора управления капитального строительства правительства Бурятии Владимир Имеков представил позицию своей стороны. Тогда было заявлено, что оборудование находится в Улан-Удэ на складе и будет там храниться до завершения ремонтных работ в онкодиспансере.

В том числе Владимир Имеков подтвердил, что купленное оборудование, перед отправкой, действительно было осмотрено по «Скайпу». «Даже сейчас, когда оборудование доставили в Улан-Удэ, его нельзя распаковывать. Будет нарушена целостность упаковки. Мы не сможем заводу-изготовителю что-либо предъявить, так же, как и поставщику», - рассказал он.

На днях УКС неофициально обещало провести ещё одну пресс-конференцию, в том числе планируя пригласить общественников. Состоится ли она теперь, после возбуждения уголовного дела, пока неизвестно. 
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