 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Января

21 Января

Популярное

В Бурятии прояснили судьбу «пропавшего» медоборудования

В Бурятии прояснили судьбу «пропавшего» медоборудования
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Стало известно, что оборудование находится в Улан-Удэ на хранении у поставщика

Сегодня в строящемся корпусе республиканского онкологического диспансера в Улан-Удэ состоялась пресс-конференция, на которой и.о. директора управления капитального строительства правительства Бурятии Владимир Имеков рассказал журналистам о подробностях покупки медицинского оборудования для онкодиспансера.

Недавно в СМИ и соцсетях распространилась новость о пропаже медоборудования на 100 миллионов рублей. Сообщил об этом в Instagram улан-удэнец Антон – отец малыша, умершего в стенах больницы.

Горожанин рассказал, что что управление капитального строительства приняло купленное оборудование по «Скайпу» и не знают, где оно находится, в онкодиспансере его нет. Отставку министра здравоохранения Дамбинимы Самбуева многие также связали с развернувшимся скандалом.

- 15 января мы обратились к министру здравоохранения Самбуеву по поводу сложившейся ситуации, и он не был против оказывать содействие в поиске данного оборудования. Мы договорились, что 17 января министр позвонит и предложит систему, как можно работать в этом направлении..., а сам в этот день ушёл в отставку! – рассказал мужчина.

21 января на развернувшийся скандал отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов, в прямом эфире в соцсетях он опроверг информацию об исчезновении медоборудования.

- Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим, затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда, - сообщил Цыденов.

Пресс-конференция сегодня состоялась непосредственно на объекте – в строящемся лечебно-лабораторном корпусе со стационаром на 150 коек. Именно здесь должно стоять «пропавшее» медоборудование. 




Замдиректора УКС Владимир Имеков рассказал, что сейчас оборудование находится в Улан-Удэ на складе на безвозмездном хранении у поставщика ООО «Промедис». Оно будет храниться до ноября 2020 года, именно тогда в здании закончатся все строительно-монтажные работы, и поставщик приступит к установке оборудования. Сам корпус планируется открыть в марте 2021 года, его строительство началось ещё в 2011 году.

- Да, мы принимали оборудование по «Скайпу» – это нормальная практика. Когда оборудование пришло в Улан-Удэ, наши специалисты посмотрели его, оно соответствует всем техническим параметрам, техзаданию и медицинскому заданию, которое готовил минздрав и согласовывал его с врачами, - рассказал Владимир Имеков.

По «Скайпу» оборудование смотрят непосредственно перед отправкой, проверяют его количество, таблички на коробках и тд. Владимир Имеков рассказал, что даже сейчас, когда оборудование доставили в Улан-Удэ, его нельзя распаковывать: «Будет нарушена целостность упаковки. Мы не сможем заводу-изготовителю что-либо предъявить, так же, как и поставщику», объяснил он.

Он поделился, что оборудование произведено в Германии и в Китае. На аукционе прописываются технические характеристики - в соответствии с техзаданием. «То есть, простым языком, врач сам говорит, какое ему нужно оборудование», добавил он.

По словам Владимира Имекова, оборудование купили задолго до завершения строительно-монтажных работ, чтобы освоить федеральные деньги в срок. Точнее - на строительство и оборудование из бюджета страны был выделен 1 млрд 63 млн рублей, и если УКС не освоило бы эти деньги до конца 2019 года, они вернулись бы обратно в федеральный бюджет, и в таком случае пришлось бы брать деньги из бюджета Бурятии.

- Если дают – надо брать. Сейчас мы закупили оборудование на 254 миллиона и на 96 миллионов рублей, мы открыто об этом говорим. Мы закупаем оборудование сейчас, чтобы средства не ушли обратно, чтобы не тратить республиканские деньги, - пояснил и.о. директора.

Строительно-монтажные работы в корпусе идут по графику, ежедневно на объекте работают 80 человек, параллельно работают ещё около 100-120 человек. Известно, что на строительство потребуется ещё 500 миллионов рублей.



- Это очень большой, даже гигантский объект в 18 тысяч кв.м. Имеет пять этажей, один подвал и шестой этаж – чердачное пространство. На втором и третьем этаже будут палаты, 150 коек. Четвёртый и пятый этаж – операционные. На первом этаже обслуживающий персонал, в подвале разместится вспомогательное помещение, - рассказал прораб Борис Цыжипов.

Владимир Имеков добавил, что управление капитального строительства открыто к диалогу.

- Кто-то где-то услышал, недопонял и написал в соцсети. Они не пришли сначала к нам и не спросили: «А почему так?». Мы, строители, не умеем общаться с публикой, но мы делаем своё дело и делаем правильно. Если у кого-то возникают сомнения, напишите или позвоните нам. Мы специально открываемся публике, чтобы не было так, что проще написать главе или министру, а не нам - исполнителям. Мы ничего не скрываем, никто ничего не пытается украсть или унести, - подвёл итог и.о. директора УКС.



онкологический диспансер медицинское оборудование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жителя Бурятии отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде
Жителя Бурятии отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде
Общество, 22.01.2020
Мужчина неоднократно нарушал ранее вынесенный приговор
Скорость интернета в школах Бурятии доведут до 50 мбит/с
Скорость интернета в школах Бурятии доведут до 50 мбит/с
Общество, 22.01.2020
Главе Бурятии пожаловались, что сейчас скорость интернета «только номинальная»
В Бурятии прояснили судьбу «пропавшего» медоборудования
В Бурятии прояснили судьбу «пропавшего» медоборудования
Общество, 22.01.2020
Стало известно, что оборудование находится в Улан-Удэ на хранении у поставщика
В колониях Иркутской области снизилось число осуждённых
В колониях Иркутской области снизилось число осуждённых
Общество, 22.01.2020
В учреждениях ГУФСИН России по Иркутской области содержится 13233 человека
В Бурятии отца-алиментщика отправили в колонию
В Бурятии отца-алиментщика отправили в колонию
Общество, 22.01.2020
Мужчина ранее был осуждён за аналогичное преступление
Замминистра природных ресурсов Бурятии протестировала плитку, сделанную из отходов
Замминистра природных ресурсов Бурятии протестировала плитку, сделанную из отходов
Общество, 22.01.2020
«Считаю, что эксперимент вполне себе удачный», отозвалась она о новой плитке
В улусе в Бурятии будут развивать национальное рукоделие
В улусе в Бурятии будут развивать национальное рукоделие
Общество, 22.01.2020
Реализация стала возможной благодаря президентскому гранту
В Улан-Удэ отреставрируют памятник «Чёрный тюльпан»
В Улан-Удэ отреставрируют памятник «Чёрный тюльпан»
Общество, 22.01.2020
Также ремонт будет произведён на бульваре по улице Фрунзе
В Бурятии военные отработали вопросы доставки боеприпасов в условный район
В Бурятии военные отработали вопросы доставки боеприпасов в условный район
Общество, 22.01.2020
Были отработаны слаженные действия подразделений транспортировки с экипажами транспортно-заряжающих машин комплексов «Искандер-М»
В Бурятии появится новый дом культуры
В Бурятии появится новый дом культуры
Общество, 22.01.2020
Здание уже построено и дожидается своего открытия
В Бурятии «Лесочек» предотвратил подрыв колонны военной техники на марше
В Бурятии «Лесочек» предотвратил подрыв колонны военной техники на марше
Общество, 22.01.2020
Новая аппаратура отличается повышенной мощностью постановки помех
В Улан-Удэ водителей штрафуют за выезд на лёд
В Улан-Удэ водителей штрафуют за выезд на лёд
Общество, 22.01.2020
В столице Бурятии провели рейд по выезду автомобилистов на лёд
Забайкальцу грозит пожизненный срок за убийство
Забайкальцу грозит пожизненный срок за убийство
Общество, 22.01.2020
Он поджёг жилой дом, в результате пожара погиб мужчина
Житель Бурятии ударил ножом приятеля из-за пачки сигарет
Житель Бурятии ударил ножом приятеля из-за пачки сигарет
Общество, 22.01.2020
Ссора между мужчинами произошла после употребления спиртного

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^