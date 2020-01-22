В Бурятии прояснили судьбу «пропавшего» медоборудования









Сегодня в строящемся корпусе республиканского онкологического диспансера в Улан-Удэ состоялась пресс-конференция, на которой и.о. директора управления капитального строительства правительства Бурятии Владимир Имеков рассказал журналистам о подробностях покупки медицинского оборудования для онкодиспансера.Недавно в СМИ и соцсетях распространилась новость о пропаже медоборудования на 100 миллионов рублей. Сообщил об этом в Instagram улан-удэнец Антон – отец малыша, умершего в стенах больницы.Горожанин рассказал, что что управление капитального строительства приняло купленное оборудование по «Скайпу» и не знают, где оно находится, в онкодиспансере его нет. Отставку министра здравоохранения Дамбинимы Самбуева многие также связали с развернувшимся скандалом.- 15 января мы обратились к министру здравоохранения Самбуеву по поводу сложившейся ситуации, и он не был против оказывать содействие в поиске данного оборудования. Мы договорились, что 17 января министр позвонит и предложит систему, как можно работать в этом направлении..., а сам в этот день ушёл в отставку! – рассказал мужчина.21 января на развернувшийся скандал отреагировал глава Бурятии Алексей Цыденов, в прямом эфире в соцсетях он опроверг информацию об исчезновении медоборудования.- Медоборудование приобретено, оно хранится сейчас не в онкоцентре. Это связано с затянувшейся стройкой диспансера: в строящихся на протяжении семи лет помещениях - грибок. В связи с этим, затянулся срок ввода в эксплуатацию помещений, оборудование выставить было некуда, - сообщил Цыденов.Пресс-конференция сегодня состоялась непосредственно на объекте – в строящемся лечебно-лабораторном корпусе со стационаром на 150 коек. Именно здесь должно стоять «пропавшее» медоборудование.Замдиректора УКС Владимир Имеков рассказал, что сейчас оборудование находится в Улан-Удэ на складе на безвозмездном хранении у поставщика ООО «Промедис». Оно будет храниться до ноября 2020 года, именно тогда в здании закончатся все строительно-монтажные работы, и поставщик приступит к установке оборудования. Сам корпус планируется открыть в марте 2021 года, его строительство началось ещё в 2011 году.- Да, мы принимали оборудование по «Скайпу» – это нормальная практика. Когда оборудование пришло в Улан-Удэ, наши специалисты посмотрели его, оно соответствует всем техническим параметрам, техзаданию и медицинскому заданию, которое готовил минздрав и согласовывал его с врачами, - рассказал Владимир Имеков.По «Скайпу» оборудование смотрят непосредственно перед отправкой, проверяют его количество, таблички на коробках и тд. Владимир Имеков рассказал, что даже сейчас, когда оборудование доставили в Улан-Удэ, его нельзя распаковывать: «Будет нарушена целостность упаковки. Мы не сможем заводу-изготовителю что-либо предъявить, так же, как и поставщику», объяснил он.Он поделился, что оборудование произведено в Германии и в Китае. На аукционе прописываются технические характеристики - в соответствии с техзаданием. «То есть, простым языком, врач сам говорит, какое ему нужно оборудование», добавил он.По словам Владимира Имекова, оборудование купили задолго до завершения строительно-монтажных работ, чтобы освоить федеральные деньги в срок. Точнее - на строительство и оборудование из бюджета страны был выделен 1 млрд 63 млн рублей, и если УКС не освоило бы эти деньги до конца 2019 года, они вернулись бы обратно в федеральный бюджет, и в таком случае пришлось бы брать деньги из бюджета Бурятии.- Если дают – надо брать. Сейчас мы закупили оборудование на 254 миллиона и на 96 миллионов рублей, мы открыто об этом говорим. Мы закупаем оборудование сейчас, чтобы средства не ушли обратно, чтобы не тратить республиканские деньги, - пояснил и.о. директора.Строительно-монтажные работы в корпусе идут по графику, ежедневно на объекте работают 80 человек, параллельно работают ещё около 100-120 человек. Известно, что на строительство потребуется ещё 500 миллионов рублей.- Это очень большой, даже гигантский объект в 18 тысяч кв.м. Имеет пять этажей, один подвал и шестой этаж – чердачное пространство. На втором и третьем этаже будут палаты, 150 коек. Четвёртый и пятый этаж – операционные. На первом этаже обслуживающий персонал, в подвале разместится вспомогательное помещение, - рассказал прораб Борис Цыжипов.Владимир Имеков добавил, что управление капитального строительства открыто к диалогу.- Кто-то где-то услышал, недопонял и написал в соцсети. Они не пришли сначала к нам и не спросили: «А почему так?». Мы, строители, не умеем общаться с публикой, но мы делаем своё дело и делаем правильно. Если у кого-то возникают сомнения, напишите или позвоните нам. Мы специально открываемся публике, чтобы не было так, что проще написать главе или министру, а не нам - исполнителям. Мы ничего не скрываем, никто ничего не пытается украсть или унести, - подвёл итог и.о. директора УКС.