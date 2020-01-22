Алексей Цыденов поддержал ужесточение времени продажи алкоголя

Запретить продавать алкоголя в Бурятии могут уже с 19 часов
Министерство промышленности и торговли Бурятии инициировало опрос о необходимости ограничения времени на покупку алкоголя. Жителям предлагается ответить – поддерживают ли они увеличение времени запрета продажи алкогольной продукции в республике с 19.00 до 9.00?
«В связи с увеличением числа происшествий, связанных с употреблением алкоголя, власти республики предложили ограничить продажу спиртного», так объясняется организованное министерством голосование.
На данный момент в опросе приняли участие 3468 человек, 55,7% ответили положительно на вопрос, 44,3% - отрицательно.
Сегодня приобрести алкогольную продукцию можно с 9 часов утра до 21.00 вечера. Соответствующее требование было принято в декабре 2012 года. В большинстве регионов России алкоголь не продают после 22 часов.
Накануне главе Бурятии Алексею Цыденову во время прямого эфира в соцсетях задали вопрос по ужесточению антиалкогольных мер. Глава заявил, что поддерживает такие инициативы.
Также, напомнил Алексей Цыденов, на федеральном уровне подготовлен законопроект о запрете продажи алкоголя в «рюмочных» - небольших организациях общепита, которые расположены на первых этажах жилых домов.
В двух сёлах в Бурятии введён «сухой закон» – это Алаг-Шулун в Окинском районе и Улюнхан в Курумканском районе. Как сообщал «»Байкал-Daily», в Улюнхане за пять лет полной трезвости преступность упала до нуля, выросло поголовье домашнего скота, а сельчане массово занимаются спортом. Алексей Цыденов пообещал, что трезвые сёла получат дополнительную финансовую поддержку, в частности, на новые спортплощадки.
- Также готовится отдельная программа по борьбе с алкоголизмом, - сообщил глава.
В сентябре 2019 года глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разработать программу мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни. На встрече с председателем межрегиональной Байкальской общественной организации «Трезвей! - Тэлэрыш!» Николаем Бадуевым глава сообщил, что члены правительства Бурятии «пьют на выездах только сок и чай». Сам Алексей Цыденов не курит и не пьёт.
Алексей Цыденов поддержал ужесточение времени продажи алкоголя
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