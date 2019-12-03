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Владимир Колокольцев встретится с главой Бурятии

Владимир Колокольцев встретится с главой Бурятии
Власть, 
Министр внутренних дел России прибыл в республику с рабочим визитом

Накануне вечером, 2 декабря, министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Бурятию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

- В ходе рабочей поездки министр встретится с главой региона Алексеем Цыденовым, проведёт совещание с руководящим составом республиканского МВД, посетит управление МВД России по Улан-Удэ, а также экспертно-криминалистический центр, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, Владимир Колокольцев ознакомится с экспозицией ведомственного музея и возложит цветы к памятнику сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при выполнении служебных обязанностей.

Как сообщал «Байкал-Daily», о его визите стало известно накануне. Ожидалось, что Владимир Колокольцев прибудет днём, однако по информации источника, руководитель ведомства отправился в Читу.

МВД
 
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