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Министра финансов Бурятии раскритиковали

Министра финансов Бурятии раскритиковали
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Вы просто разводите руки и сдаётесь при сегодняшнем вызове экономики», - заявил Матханов

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ прошло публичное обсуждение бюджета республики на ближайшие три года. С докладом о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов выступил министр финансов Бурятии Всеволод Мухин.

Так, в 2020 году республика планирует получить 64 млрд. доходов, из них 37,2% - собственные доходы, 27,4% – налоги. Расходы планируются в сумме 67 млрд. Дефицит бюджета составит 2,7 млрд. рублей. По предварительным данным, в 2021 году доходы Бурятии упадут по прогнозам по сравнению с 2020 годом на 5,3 млрд. рублей и составят 58,7 млрд. рублей. Доходы на 2022 года пока значатся в сумме 47,6 млрд. рублей.

Доклад министра финансов Бурятии жёстко раскритиковал депутат Народного хурала Иринчей Матханов, назвав его «слабым» и «неуверенным».

- Какую вы суперреспублику строите вообще? Доклад бюджета на будущие годы должен в том числе включать анализ сегодняшнего состояния дел. Вы должны были добавить денег на развитие малого и среднего бизнеса, на развитие агропромышленного сектора, чтобы народ не бежал в города, а оставался на месте. Вы нам каждый раз говорите и клянётесь, что год от года всё будет увеличиваться. А на самом деле бюджет дохода падает катастрофически. Почему падает? Потому что не развивается своя экономика в Республике Бурятия. На сегодняшний день доклад бюджета на ближайшие три года – это доклад о том, что вы просто разводите руки и сдаётесь при сегодняшнем вызове экономики, - эмоционально выступил Матханов.

Он попросил министра финансов Бурятии Всеволода Мухина в следующий раз подготовиться «по-нормальному» и объяснить, почему падают доходы республики.

- У нас получается, что если нам федералы не дают, мы остаёмся голыми скоро вообще. Поэтому рост собственной доходной части, рост средних и малых предприятий должен быть также отражён в данном докладе. Люди должны видеть, что мы шаг за шагом развиваемся. По вашему докладу в Бурятии через три года будет такой кризис, что народ просто возьмёт и уедет отсюда. Поэтому считаю, что доклад не подготовлен абсолютно. Цифры не выверены, не обсуждены, - заключил Иринчей Матханов.

минфин бюджет
 
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