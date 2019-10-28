В Бурятии прошёл митинг в поддержку Оксаны Бухольцевой

Директора школ тем временем подписываются под обращением к председателю Народного Хурала о «клеветнической кампании»
26 октября учителя в Северобайкальске устроили санкционированный митинг в поддержку экс-директора средней школы №11 Оксаны Бухольцевой. Ранее сама депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева уже провела две протестные акции. В конце сентября – у здания Хурала, с плакатом «Директор школы не для галочки», и 7 октября, в день учителя – в родном Северобайкальске.
Причина одиночных пикетов и организованных митингов в том, что, по мнению Бухольцевой, с ней необоснованно расторгли трудовой договор.
- Против произвола администрации города в отношении коллектива школы N11, против доносов, сплетен, за мнение коллектива, за оценку работы по реальным результатам, - писала экс-директор на странице в Facebook.
Митинг устроили учителя школы Елена Молокова и Сергей Черняк, поддержать Бухольцеву пришли около 40 человек – родители школьников и неравнодушные горожане.
- Митинг прошёл мирно, не уходя от темы. Один пытался уйти в политическую плоскость: про какое мы законодательство говорим, когда надо говорить о жизни, которая пи-пи-пи... Все участники попросили не переводить тему, в конечном итоге вмешался юрист и остановил пламенную речь нашего земляка, - рассказывает депутат в соцсетях.
Также на акцию пришёл глава Северобайкальска Олег Котов, именно он является ключевой фигурой в деле Бухольцевой.
- Настроенный на разговор, на вопросы отвечал. Конечно, переходили и на вопрос по отказу работать со мной. Ответ: работодатель берет на работу. Работаем теперь в правовом поле. Но мнение коллектива, родителей услышано. Создана инициативная группа по совместной работе с главой города над решением митинга. Обозначены проблемы исполнения ФЗ «Об образовании в РФ» в муниципальных учреждениях Бурятии, - пишет Оксана Бухольцева.
Сегодня экс-директор опубликовала на странице в Facebook фотографии письма, обращенного к председателю Народного хурала Владимиру Павлову и депутатам хурала от школьных директоров. В письме Бухольцеву обвинили в «клеветнической кампании».
«И вот возникает совершенно необъяснимый с точки зрения трудового законодательства факт: уволенный в связи с истечением трудового договора директор начала абсолютно неприемлемую вакханалию в публичном пространстве по очернению главы города Северобайкальск Котова О.А: одиночные пикеты, публикации в жёлтой прессе и т.д. в знак протеста своего увольнения», - говорится в послании.
Далее экс-директора обвинили в передергивании фактов и фальсификации.
«Мы считаем, пришла пора положить конец этой вакханалии, позорящей прежде всего саму Бухольцеву О.В как депутата Народного Хурала» - так директоры обратились к парламентариям.
Сама Бухольцева заявила, что это письмо – «козни», цель которых «столкнуть директоров лбами».
- А вот как начальник Управления образования Платонова Г.П. вывернула информацию, это другой вопрос. Закрутив коллектив школы, специалистов администрации, директоров образовательных учреждений, горожан, она всеми своими действиями порочит главу города. И очень интересно, а нуждается ли глава города в такой поддержке? – пишет она.
Затем Оксана Бухольцева опубликовала ещё один пост, в котором прикреплены фотографии обращения администрации города к председателю Народного Хурала Владимиру Павлову. В письме указываются причины увольнения директора – нарушение трудовой дисциплины (прогулы), не осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью школы: «В авральном режиме изыскивали средства местного бюджета для выполнения работ по подготовке школы к новому учебному году», - говорится в послании.
Кроме того, судя по обращению, бывший директор халатно отнеслась к освоению выделенных средств по программе «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», не проконтролировала сметную документацию на торги, в результате чего «в объектах ремонта не было целостного продуманного характера работ». Среди перечисленного также – низкие показатели качества образования в школе.
- Очень интересная складывается картина. Владимир Павлов - председатель Народного Хурала Республики Бурятия владеет данной информацией с 06.10.2019 г. При этом я не верю, что этот человек с его опытом работы не понимает, что предоставленная информация буден нести дискриминационный характер. Или он считает, что Оксана Васильевна Бухольцева настолько молода и глупа, что, зная за собой такой воз нарушений идёт с шашкой наголо, чтобы поиграть? Что коллектив и родители стоят за неё просто потому, что она приказала? – написала депутат.
Оксана Бухольцева добавила, что после суда планирует прокомментировать каждый пункт обращения администрации к Народному Хуралу.
В Бурятии прошёл митинг в поддержку Оксаны Бухольцевой
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