Лучший педагог-психолог из Бурятии подарил книгу министру просвещения России



Как сообщал «Байкал-Daily», 4 октября стало известно, что Михаил Алагуев победил в заключительном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2019». Наградили Михаила в Кремле, наряду с лучшим учителем года.





По информации «Байкал-Daily», в Москве Михаил поступил в аспирантуру в НИУ Высшая школа экономики.

Лучший педагог-психолог России 2019 года Михаил Алагуев из Улан-Удэ презентовал министру просвещения России Ольге Васильевой книгу «Серебряная книга о бурятах». Об этом Михаил Алагуев сообщил на странице в соцсетях.Встреча лучшего педагога-психолога с министром произошла в дипломатическом зале Кремлёвского дворца.- Благодаря искреннему человеческому отношению и радушию директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения России Ирины Терёхиной мне удалось презентовать министру просвещения Российской Федерации Ольге Юрьевне Васильевой книгу моей матери - Виктории Петровны Алагуевой «Серебряная книга о бурятах», - поделился Михаил Алагуев.Мать победителя всероссийского конкурса – Виктория Алагуева - бурятская писательница, поэтесса и художница.Виктория Алагуева родилась 20 июля 1964 года в Ангарске. В 2001 году вышла её первая книга — «Доржо, покоритель небес». Почти сразу за ним последовал сборник стихов «Через океан». Затем последовали самые известные книги писательницы — серия «Детям о родной земле».Первой книгой в серии стала «Золотая книга о бурятах», выпущенная в 2006 году. Это — энциклопедия для детей младшего и среднего школьного возраста, в которой понятным детям простым языком рассказывается об истории и традициях родного края — Бурятии.Вторая книга, «Алмазная книга о бурятах», вышла в 2007 году. Если «Золотая книга» рассказывала больше о материальной культуре бурят, то «Алмазная» почти всё внимание уделяет духовной культуре бурят. Продолжила серию книга вышедшая в 2008 году «Учение Будды для детей». В ней рассказывается о жизни Будды, о его учении.В 2010 году вышла следующая книга — «Серебряная книга о бурятах». Она посвящена празднику Белого месяца, родам, племенам бурят и их культуре — как материальной, так и духовной.Следующая книга Виктории Алагуевой — «Бронзовая книга о бурятах» — была написана в соавторстве с её старшим сыном Петром в 2014 году.В 2017 году Виктория Алагуева начала новую серию книг «Уроки бабушки Этуген», первой из которых стала книга «Древо жизни», рассказывающая читателям об уважении к деревьям и лесу в традициях бурятского народа. Серию продолжила книга «Святая гора», рассказывающая о значении гор в культуре бурят.