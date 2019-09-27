Депутат Хурала Бурятии Оксана Бухольцева устроила одиночный пикет

Оксана Бухольцева протестует против «беспредела в образовании», по её мнению муниципальные власти используют учителей в качестве административного ресурса. На видеороликах с пикета она рассказывает, что учителей заставляют обзванивать родителей школьников, чтобы те проголосовали на выборах.











Сегодня у здания Народного Хурала в центре Улан-Удэ провела одиночный пикет депутат Хурала и бывший директор северобайкальской средней школы №11 Оксана Бухольцева. Она стояла с табличкой, на которой было написано «Директор школы не для галочки», на другой стороне – «В отставку Платонову. Доносы. Сплетни». Упомянутая Галина Платонова – начальник управления образования Северобайкальска.Причиной акции протеста стало увольнение Оксаны Бухольцевой с поста директора школы в начале учебного года. Накануне депутат опубликовала на странице в Facebook пост с весьма запутанным текстом, из которого ясно, что 24 сентября с ней не продлили трудовой договор.- В приёмной Платоновой Г. П. 24.09 не плакала, не была расстроена, не кричала. А оказывается надо было. 25.09 с утра доделывала приказы и решения Управляющего Совета. Да и бегом лететь. За 9 лет пять срочных договоров, из них два с прекращением трудовых отношений. Мне расплата за позицию страуса. Завтра пикет. Не подумайте обо мне плохо. Не о себе. Я заслужила такое. Коллектив не заслужил, - написала Бухольцева.На прикреплённом изображении – фотографии приказа и заявлении об увольнении, переписка с Галиной Платоновой. Под постами пользователи Сети начали задавать вопросы – каким образом и почему вдруг уволили директора.Затем Оксана Бухольцева анонсировала в соцсетях протестную акцию: «Что-то нет одиночных пикетов у Хурала. Завтра будет. Участник пикета - я.» и «Конкретнее. в 11.00. После пресс конференции по результатам сессии Народного Хурала Республики Бурятия мой пикет».