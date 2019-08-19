Шутенков креативит, Мархаев не верит в победу, Хандархаев темнит, или Трое в лодке, не считая ещё троих

Кампания по выборам мэра Улан-Удэ уже даже не разгаре. Она близка к финалу. Лодка с шестью кандидатами на борту приближается к заветному берегу. Главный вопрос – кто на этом баркасе капитан, кто шкипер, кто рядовые матросы, и кто займёт в итоге кресло мэра



Сразу отметим, что лодка идёт ровно, штормов и рифов на своем пути пока не встречает. Бунта на борту тоже не наблюдается. Кампания проходит сравнительно спокойно, без громких скандалов и эксцессов. Если не считать некоторого количества грязи в соцсетях (явление неизбежное в любой выборной кампании).



Экспресс-анализ: кто есть кто?



Изначально в это плавание записались 11 человек. Но в команду баркаса попали шестеро. Остальные не смогли собрать подписей избирателей в свою поддержку. Перечислим тех, кого мы видим на борту. И попробуем оценить их мотивы и взвесить их шансы. Для соблюдения принципа равноправия проведем свой экспресс-анализ в алфавитном порядке.



Батодалай Багдаев (выдвинут от КПСС)



Известный в городе телеведущий и шоумен. До этого уже предпринимал попытки оказаться во власти. Частый участник разного рода митингов и публичных заварух. Самое известное уличное выступление – «Китайцы! Завтра здесь будут китайцы!» (2013 год). Яркий перформанс в ходе нынешней кампании – одиночный пикет у мэрии с целью «изгнать оттуда нечисть». Те, кто считает его просто «клоуном», смотрят поверхностно. Багдаев хорошо образован, в политике далеко не мальчик. Не зря он имеет добрые отношения со многими уважаемыми людьми из разных политических лагерей. Свою часть голосов 8 сентября он, безусловно, получит.



Геннадий Бадмаев (выдвинут партией «Справедливая Россия»)



Профессиональный коммунальщик. Беспартийный, хоть и благословлен Иринчеем Матхановым на поход в мэры. Известен и популярен среди людей, проживающих в жилом массиве, который обслуживает возглавляемая Бадмаевым компания. В мае этого года, не будучи членом «Единой России», участвовал в праймериз этой партии по округу №26 (там решалось, кого выдвинуть в депутаты Горсовета). Бадмаев победил в этом предварительном внутрипартийном голосовании с рекордным результатом, набрав 93% голосов. Учитывая чувствительность для населения коммунальных неурядиц и умение Бадмаева решать эти проблемы, он имеет все шансы не оказаться в мэрской кампании однозначным аутсайдером. Кресло мэра ему, конечно, по итогам этой кампании вряд ли занять, но у Бадмаева другая задача – нарастить политический вес на будущее.



Вячеслав Мархаев (выдвинут от КПРФ)



Лидер улан-удэнских коммунистов с пёстрой политической биографией. Был депутатом Народного Хурала. Не доработал до окончания срока полномочий. Ушел в Госдуму. Стены нижней палаты парламента тоже покинул раньше времени, поменяв их на стены палаты верхней, когда иркутский губернатор Левченко (тоже член КПРФ) делегировал Мархаева в Совет Федерации, представлять там интересы уже не Бурятии, а Иркутской области. Мархаева называют «красным полковником», имея в виду его членство в КПРФ и памятуя о его командовании местным ОМОНом. Обсуждая его персону, аналитики часто используют слово «реванш». Вот свежий заголовок в одном из федеральных СМИ: «В борьбе за пост мэра Улан-Удэ КПРФ хочет взять реванш за выборы главы Бурятии» (ниже выясним, о чём тут речь).



Алексей Хандархаев (выдвинут партией «Гражданская платформа»)



Хозяйственник с многолетним стажем и опытный аппаратный игрок. Начинал ещё в советское время, когда был комсомольским вожаком. Вся его «взрослая карьера» – это работа управленцем на разных направлениях и в разных должностях. Трудился и во властных, и в коммерческих структурах. Сейчас – депутат Горсовета и одновременно заместитель мэра города. Те, кто знает Хандархаева близко, называют его жёстким и требовательным руководителем. Это, однако, не отменяет его способности к тонким компромиссам в сложных политических ситуациях (достаточно вспомнить его приход в мэрию Голкова несмотря на разногласия в позициях и подходах). Назовём его в нынешней выборной гонке «тёмной лошадкой». В том смысле, что Хандархаев может преподнести сюрпризы и получить высокий результат по итогам голосования 8 сентября.



Николай Чимитов (выдвинут от ЛДПР)



Самый молодой участник кампании. Заметных личных успехов в политике пока не имеет. Но вполне способен собрать голоса молодёжной аудитории. К тому же, у ЛДПР всегда есть поддержка определённого сегмента электората. Достаточно вспомнить недавнюю победу 49-летнего Сергея Фургала на выборах губернатора Хабаровского края и успех 28-летней домохозяйки Анны Щекиной из Усть-Илимска, ставшей мэром этого райцентра Иркутской области. Поэтому Чимитова тоже не будем заранее сбрасывать со счетов.



Игорь Шутенков (самовыдвиженец)



Единственный самовыдвиженец из всех шести кандидатов. Чтобы зарегистрироваться, собирал подписи избирателей. Исполняющий обязанности мэра Улан-Удэ. Трудовую карьеру начал в налоговой службе, пройдя путь от рядового инспектора до заместителя руководителя УФНС по Республике Бурятия. Затем работал республиканским министром финансов и первым заместителем председателя правительства Бурятии. В феврале 2019 года городским советом Улан-Удэ Игорь Шутенков назначен сити-менеджером города. После добровольной отставки мэра Улан-Удэ Александра Голкова 26 февраля 2019 года Шутенков исполняет обязанности главы администрации города.



Борьба архаики и современных подходов



Задолго до официального старта избирательной кампании аналитики указывали, что главная интрига этих выборов – борьба между двумя кандидатами: Игорем Шутенковым и Вячеславом Мархаевым. Спустя полтора месяца после выдвижения мы можем сделать некоторые важные замечания о действиях «фаворитов».



Судьба никогда так ещё не благоволила бурятским коммунистам и Мархаеву – рост протестных настроений, непопулярные действия федеральной власти, снижение уровня жизни большинства избирателей. Счастье само плывёт в руки – бери и пользуйся, грех, как говорится, упустить. Но что делает Мархаев? Публикует в своей агитационной газете программу «10 шагов к благополучию Улан-Удэ», которая состоит сплошь из обещаний и ругательств в сторону некой «власти». Какую именно власть критикует Мархаев – действующий сенатор, высокопоставленный представитель власти – не понятно. Происходящее иллюстрирует заголовок в одном из СМИ: «Предвыборные обещания Вячеслава Мархаева потянут на 14 годовых бюджетов Улан-Удэ».



Агитационные материалы распространяются силами сотрудников рескома КПРФ по почтовым ящикам. На отдельные встречи с жителями также проходят человек десять.



Далее в соцсетях публикуют туповатый пасквиль на супругу главы Бурятии Алексея Цыденова, который вызвал бурную реакцию отторжения даже у идейных сторонников «красного полковника».



В целом, складывается впечатление, что Мархаев не нацелен на победу и сам не верит в её возможность. Участвует ради участия. Возможно, репетирует перед выборами в Госдуму в 2021 году, считают наблюдатели.



Шутенков проводит свою кампанию более активно, современно и технологично. Кроме личных встреч с избирателями, он общается с народом на телевизионных «горячих линиях» и в Интернете, отвечая конкретными делами на запросы, которые люди публикуют в соцсетях. Пример, когда «административный ресурс» используется во благо: оперативно ликвидируются «болевые точки» в городском хозяйстве, на которые указывают люди. Не ушёл от внимания Шутенкова и «национальный вопрос». Шутенков предлагает заняться сохранением и возрождением национальных традиций и запустить на телевидении Улан-Удэ передачу на бурятском языке. Впечатление, что Шутенков сохранил к финишу кампании больше сил, свежести и креатива, чем записанный в его главные конкуренты Мархаев.



3 + 3. Новички и тяжеловесы



Итак, в нашей символической лодке шестеро. Исходя из всего вышесказанного, их можно разделить на две тройки: «тяжеловесы» и «амбициозные новички». Тяжеловесы: Шутенков, Хандархаев, Мархаев. Новички с амбициями: Бадмаев, Багдаев, Чимитов. Очевидно, основная борьба развернётся между тяжеловесами.



Вяло ведущий свою кампанию Мархаев напоминает штангиста, который нарочно пропускает попытки с промежуточными весами, собираясь в решающий момент пойти на рекорд. Если это так, то может элементарно не сдюжить и оказаться после подсчёта голосов у разбитого корыта.



Шутенков, похоже, правильно рассчитал силы на этой стайерской дистанции.



Впрочем, не будем забывать о персоне Хандархаева, которого мы записали в «тёмные лошадки» и который может преподнести сюрпризы.



В заключение пожелаем всем участникам гонки не раскачивать лодку и обойтись без грязи, а также сохранить достоинство и хладнокровие, чтобы не порвать штаны чрезмерно широкими шагами во власть.









