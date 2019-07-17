17 Июля

Банк ВТБ кредитует строительство детских садов в Бурятии

16 Июля

Популярное

В Бурятию в третий раз прибыл Юрий Трутнев

В Бурятию в третий раз прибыл Юрий Трутнев
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Полномочный полпред президента в ДФО сейчас работает на Улан-Удэнском авиазаводе

В среду, 17 июля, в Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В эти минуты он с главой Бурятии Алексеем Цыденовым посещает АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Проходит совещание по ходу реализации проекта серийного производства легкомоторного многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС «Байкал». Совещание проходит за закрытыми дверями, с журналистами, которые собрались на авиазаводе, Юрий Трутнев пока не общался.

- Завтра, 18 июля вице-премьер проведёт совещания по вопросам реализации плана социального развития центров экономического роста Бурятии («единая субсидия»), программы «Дальневосточный гектар», запуск которой запланирован на 1 августа, и развития территорий опережающего развития в регионе. На этот же день намечено подписание двух соглашений между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с транспортно-логистическим центром «Наушки» и компанией «Ноябрьскпродсервис» о реализации проектов на ТОР «Бурятия», - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

19 июля Юрий Трутнев выедет на ОЭЗ «Байкальская Гавань», где вице-премьеру представят планы развития курортной зоны.

Это уже третий визит Трутнева в Бурятию. Как сообщал «Байкал-Daily», первый состоялся в конце 2018 года, в связи с переходом Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. Тогда прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Бурятии и большая встреча с представителями органов власти и общественностью. Юрий Трутнев дал разъяснения о дальневосточных преференциях, а также подтвердил дополнительное финансирование на Бурятию в ближайшее время. Кроме того, полпред посетил музей истории Бурятии и узнал, как оказаться в нирване.

В феврале 2019 года Юрий Трутнев посетил предприятие, занимающееся переработкой нефрита. Затем побывал на авиационном заводе. Он также провёл совещание по вопросам создания территории опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов.
полномочный представитель президента России
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию в третий раз прибыл Юрий Трутнев
В Бурятию в третий раз прибыл Юрий Трутнев
Власть, 17.07.2019
Полномочный полпред президента в ДФО сейчас работает на Улан-Удэнском авиазаводе
В Бурятию прилетает помощник министра здравоохранения России
В Бурятию прилетает помощник министра здравоохранения России
Власть, 17.07.2019
Помощник главы минздрава России проверит медучреждения Бурятии  
Власти Прибайкальского района Бурятии с нарушениями раздали землю
Власти Прибайкальского района Бурятии с нарушениями раздали землю
Власть, 17.07.2019
Администрация Прибайкальского района Бурятии нарушила земельное законодательство
В Иркутске Россия и Монголия обсудят обмен архивами
В Иркутске Россия и Монголия обсудят обмен архивами
Власть, 16.07.2019
Завтра состоится заседание российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов
В Бурятии возбудили дело на руководителя агентства лесного хозяйства
В Бурятии возбудили дело на руководителя агентства лесного хозяйства
Власть, 16.07.2019
По версии следствия, ущерб от действий руководителя агентства лесного хозяйства превысил 11 миллионов рублей
Алексей Цыденов проинспектировал две школы, где идёт реконструкция
Алексей Цыденов проинспектировал две школы, где идёт реконструкция
Власть, 16.07.2019
Глава Бурятии заявил, что «качество дороже сроков, денег и всего остального»
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приедет из Читы в Бурятию
Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев приедет из Читы в Бурятию
Власть, 16.07.2019
Он посетит Авиазавод и облетит пожароопасные территории
Мэр Тайшетского района просит поднять ему зарплату
Мэр Тайшетского района просит поднять ему зарплату
Власть, 16.07.2019
Мэр Тайшетского района Александр Величко обратился в Думу муниципалитета с просьбой об увеличении ему ежемесячного жалованья
Мутко поручил построить новый центр допобразования в Тулуне
Мутко поручил построить новый центр допобразования в Тулуне
Власть, 16.07.2019
Новое здание для центра дополнительного образования «Кристалл» построят в Тулуне, а в повреждённом здании откроют музей
Руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Бурятии получил представление
Руководитель главного бюро медико-социальной экспертизы Бурятии получил представление
Власть, 16.07.2019
Найдены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов
Мэрия Улан-Удэ медлит со взысканием долгов с арендаторов
Мэрия Улан-Удэ медлит со взысканием долгов с арендаторов
Власть, 16.07.2019
Арендаторы земли задолжали бюджету Улан-Удэ уже 200 миллионов
В Улан-Удэ на мандаты депутатов претендуют домохозяйки, гендиректора и судимые
В Улан-Удэ на мандаты депутатов претендуют домохозяйки, гендиректора и судимые
Власть, 15.07.2019
Пока конкуренция на одно место в Улан-Удэнском горсовете составляет от 2 до 10 человек
Власти Ангарска просят дать контроль им вместо фонда капремонта
Власти Ангарска просят дать контроль им вместо фонда капремонта
Власть, 15.07.2019
В Ангарске уже который год возникает масса замечаний после капремонта
Число претендентов на кресло мэра Улан-Удэ выросло
Число претендентов на кресло мэра Улан-Удэ выросло
Власть, 15.07.2019
На сайте Избиркома сообщается уже о девяти желающих участвовать в выборах мэра

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^