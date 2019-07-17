В Бурятию в третий раз прибыл Юрий Трутнев

Полномочный полпред президента в ДФО сейчас работает на Улан-Удэнском авиазаводе
В среду, 17 июля, в Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.
В эти минуты он с главой Бурятии Алексеем Цыденовым посещает АО «Улан-Удэнский авиационный завод». Проходит совещание по ходу реализации проекта серийного производства легкомоторного многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС «Байкал». Совещание проходит за закрытыми дверями, с журналистами, которые собрались на авиазаводе, Юрий Трутнев пока не общался.
- Завтра, 18 июля вице-премьер проведёт совещания по вопросам реализации плана социального развития центров экономического роста Бурятии («единая субсидия»), программы «Дальневосточный гектар», запуск которой запланирован на 1 августа, и развития территорий опережающего развития в регионе. На этот же день намечено подписание двух соглашений между АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с транспортно-логистическим центром «Наушки» и компанией «Ноябрьскпродсервис» о реализации проектов на ТОР «Бурятия», - сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
19 июля Юрий Трутнев выедет на ОЭЗ «Байкальская Гавань», где вице-премьеру представят планы развития курортной зоны.
Это уже третий визит Трутнева в Бурятию. Как сообщал «Байкал-Daily», первый состоялся в конце 2018 года, в связи с переходом Бурятии в Дальневосточный федеральный округ. Тогда прошло совещание по вопросам социально-экономического развития Бурятии и большая встреча с представителями органов власти и общественностью. Юрий Трутнев дал разъяснения о дальневосточных преференциях, а также подтвердил дополнительное финансирование на Бурятию в ближайшее время. Кроме того, полпред посетил музей истории Бурятии и узнал, как оказаться в нирване.
В феврале 2019 года Юрий Трутнев посетил предприятие, занимающееся переработкой нефрита. Затем побывал на авиационном заводе. Он также провёл совещание по вопросам создания территории опережающего развития и инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов.
В Бурятию в третий раз прибыл Юрий Трутнев
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Приказ о назначении подписал Юрий Чайка
Полномочный полпред президента в ДФО сейчас работает на Улан-Удэнском авиазаводе
Помощник главы минздрава России проверит медучреждения Бурятии
Администрация Прибайкальского района Бурятии нарушила земельное законодательство
Завтра состоится заседание российско-монгольской комиссии по сотрудничеству в области архивов
По версии следствия, ущерб от действий руководителя агентства лесного хозяйства превысил 11 миллионов рублей
Глава Бурятии заявил, что «качество дороже сроков, денег и всего остального»
Он посетит Авиазавод и облетит пожароопасные территории
Мэр Тайшетского района Александр Величко обратился в Думу муниципалитета с просьбой об увеличении ему ежемесячного жалованья
Новое здание для центра дополнительного образования «Кристалл» построят в Тулуне, а в повреждённом здании откроют музей
Найдены нарушения законодательства о социальной защите инвалидов
Арендаторы земли задолжали бюджету Улан-Удэ уже 200 миллионов
Пока конкуренция на одно место в Улан-Удэнском горсовете составляет от 2 до 10 человек
В Ангарске уже который год возникает масса замечаний после капремонта
На сайте Избиркома сообщается уже о девяти желающих участвовать в выборах мэра