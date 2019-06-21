Лидер группы «Аборт мозга» принимает поздравления
Вокалистка и лидер панк-рок-группы «Аборт мозга» Наталья Семёнова, выступающая под псевдонимом Сабрина Амо, возглавит Бурятское региональное отделение партии «Яблоко». Наталья уже принимает поздравления на своей странице в Facebook – на слова поддержки она ответила «Спасибо».
Прежним руководителем БРО «Яблоко» была известный эколог Наталья Тумуреева. Она отказалась от руководства в связи с назначением на пост замминистра природных ресурсов Бурятии. Как сообщал «Байкал-Daily», указ о назначении Тумуреевой глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 10 июня.
- Наталья Тумуреева очень хороший руководитель и очень грамотный, - отметила Наталья Семёнова.
Новый руководитель бурятского «Яблока» уже участвовала в политических процессах. В 2007 года она баллотировалась в Госдуму как представитель этой партии.
Рок-певица Сабрина Амо возглавит бурятское «Яблоко»
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