Единороссы подготовили законопроект о кибердружинах

Они будут помогать искать экстремистскую информацию



Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. Об этом сообщает РИА Новости.



В пятницу проект рассмотрят на координационном совете фракции, и в случае поддержки после получения отзывов от профильных ведомств внесут в Госдуму.



- Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально, — пояснил РИА Новости депутат Адальби Шхагошев.



Согласно пояснительной записке, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

