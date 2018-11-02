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Единороссы подготовили законопроект о кибердружинах

Единороссы подготовили законопроект о кибердружинах
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Они будут помогать искать экстремистскую информацию

Депутаты Госдумы от «Единой России» подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера. Об этом сообщает РИА Новости.

В пятницу проект рассмотрят на координационном совете фракции, и в случае поддержки после получения отзывов от профильных ведомств внесут в Госдуму.

- Кибердружинники, которые в соответствии с этой инициативой смогут выявлять на просторах интернета противоправную информацию, в том числе экстремистского характера, будут теперь законодательно в связи с правоохранительными органами, которые занимаются этим профессионально, — пояснил РИА Новости депутат Адальби Шхагошев.

Согласно пояснительной записке, кибердружинники будут бороться с размещением в интернете запрещенной в России информации, в том числе направленной на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.
депутаты Госдумы интернет
 
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