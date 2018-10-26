Он создаётся с целью сохранения языков
Президент Владимир Путин подписал указ о создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов России. Документ опубликован на сайте Кремля.
В указе говорится, что Фонд создается с целью сохранения и изучения родных языков народов России. Отмечается, что народные языки являются «национальным достоянием» и «историко-культурным наследием» страны.
«Учредителями Фонда от имени России являются Министерство просвещения России и Федеральное агентство по делам национальностей», — говорится в указе.
Правительству России надлежит в течение трёх месяцев утвердить состав правления и попечительского совета Фонда.
Путин подписал указ о создании Фонда родных языков народов России
Власть, Фото:
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