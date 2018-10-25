Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева (КПРФ) выступила против сайтов и мобильных приложений для знакомств в интернете, а также призвала блокировать их
Её слова приводит агентство городских новостей «Москва».
- Я возглавляю комитет по семье, по нормальной семье, когда мужчина и женщина женятся, потому что любят друг друга. Мы тоже в своё время по-разному знакомились: и в транспорте, и на улице, и на танцах, но это не значит, что сразу женились. Мы дружили, договаривались как-то, ходили свататься, представлялись родителям, а уже потом женились, регистрировались обязательно. А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало - давай, да?, - сказала Тамара Плетнева, комментируя набирающие популярность в России знакомства в интернете.
Она подчеркнула, что встреча с малознакомым человеком из интернета может обернуться непредсказуемыми событиями.
- Им может оказаться кто угодно: какой-нибудь аферист, какой-нибудь больной. Я вообще это не приемлю, не приемлю абсолютно! - отметила депутат.
В частности, Плетнева обратила внимание на то, что девушки должны вести себя разумнее и контролировать поведение, чтобы не допустить нежелательных последствий.
- Я считаю, что у нас сегодня девочки должны быть умные, ведь они же мамы будущие. Ребята как-то к этому проще относятся - переспал и ушёл, а ей потом расхлебывать. Поэтому она должна думать больше, - заявила она.
В Госдуме предложили блокировать сайты и приложения для знакомств
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