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Андрею Самаринову продлили домашний арест

Андрею Самаринову продлили домашний арест
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Под домашним арестом он пробудет до середины декабря

Экс-главе Тункинского района Андрею Самаринову продлили срок домашнего ареста до середины декабря. Об это «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

- 16 октября суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока домашнего ареста на два месяца. Всего до 7 месяцев 23 суток, то есть до 19 декабря, - уточнили пресс-службе.

Как сообщал «Байкал-Daily», бывший глава Тункинского района Бурятии Андрей Самаринов подозревается в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения в особо крупном размере. 

По версии следствия, Самаринов на посту главы Тункинского района решил обманом похитить муниципальное имущество – земельный участок и три строения здравницы, расположенной в местности Вышка. Для этого была сделана заниженная оценка имущества, после чего Самаринов поручил своему заместителю передать землю и строения в уставной капитал подконтрольной ему фирмы под видом муниципального партнёрства для проведения якобы реновации местных здравниц.

Затем глава района с сообщниками создал ещё одну подконтрольную себе компанию. В её уставной капитал перекочевало то самое муниципальное имущество, которое должно было обновиться за счёт обещанных частных инвестиций. Однако в реальности комплекс муниципальной здравницы был просто похищен главой района, чем причинён имущественный ущерб местному бюджету в особо крупном размер, уточняет следствие. 

- По данным следствия, по схожей схеме путём передачи в уставной капитал ряда подконтрольных компаний им был похищен муниципальный земельный участок в местности «Нилова Пустынь» с расположенными на нём целебными источниками, - сообщили в Следственном управлении.

Дела объединили в одно производство с уголовным делом в отношении бывшего заместителя главы Тункинского района Юрия Хоренова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Расследование продолжается. 
домашний арест Тункинский район
 
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