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Алексей Цыденов договорился сотрудничать с Брестской и Гомельской областями

Алексей Цыденов договорился сотрудничать с Брестской и Гомельской областями
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл переговоры с председателями областных исполкомов Брестской и Гомельской областей Анатолием Лисом и Владимиром Дворником на V форуме регионов Беларуси

Соглашения касаются сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях этими областями, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

- В рамках сотрудничества планируется совместная реализация проектов области торговли, предпринимательства, образования, обмен делегациями работников в сфере сельского хозяйства для изучения передовых методов работы, организация гастролей культурных коллективов, туристических туров, - рассказала председатель комитета внешних связей минэкономики Бурятия Евгения Новикова.

В частности, в соглашениях говорится о привлечении инвестиций для реализации программ и проектов, направленных на развитие экономики, внедрении современных технологий, об укреплении и развитии контактов и связей в области культуры, организации и проведении музейных выставок, совместных фестивалей, конкурсов, встреч, дискуссий, мастер-классов, о содействии в области образования в проведении совместных научно-исследовательских работ, организации научных семинаров, конференций, в подготовке кадров, в том числе квалифицированных рабочих и служащих.

В форуме принимали участие более 20 губернаторов регионов России — Московской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ростовской, Смоленской, Курской областей, а также Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и других.


глава Бурятии Алексей Цыденов правительство республики Белоруссия
 
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