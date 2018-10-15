Глава Бурятии Алексей Цыденов провёл переговоры с председателями областных исполкомов Брестской и Гомельской областей Анатолием Лисом и Владимиром Дворником на V форуме регионов Беларуси
Соглашения касаются сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях этими областями, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- В рамках сотрудничества планируется совместная реализация проектов области торговли, предпринимательства, образования, обмен делегациями работников в сфере сельского хозяйства для изучения передовых методов работы, организация гастролей культурных коллективов, туристических туров, - рассказала председатель комитета внешних связей минэкономики Бурятия Евгения Новикова.
В частности, в соглашениях говорится о привлечении инвестиций для реализации программ и проектов, направленных на развитие экономики, внедрении современных технологий, об укреплении и развитии контактов и связей в области культуры, организации и проведении музейных выставок, совместных фестивалей, конкурсов, встреч, дискуссий, мастер-классов, о содействии в области образования в проведении совместных научно-исследовательских работ, организации научных семинаров, конференций, в подготовке кадров, в том числе квалифицированных рабочих и служащих.
В форуме принимали участие более 20 губернаторов регионов России — Московской, Самарской, Оренбургской, Кировской, Ростовской, Смоленской, Курской областей, а также Республики Алтай, Ханты-Мансийского автономного округа, Карачаево-Черкесской Республики и других.
Алексей Цыденов договорился сотрудничать с Брестской и Гомельской областями
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