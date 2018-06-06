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Музеи Бурятии раскритиковали (Видео)

Музеи Бурятии раскритиковали (Видео)
Власть, 
Экспонаты учреждений культуры нуждаются в реставрации, однако в Бурятии трудится только один реставратор 
 
Музеи Бурятии попали под шквал критики на совете по культуре и искусству. В этой сфере накопилось много проблем. Остро не хватает выставочных площадей и профессиональных гидов. Но самое главное – каждый седьмой экспонат нуждается в реставрации, сообщает АТВ. 

Начали за здравие, а кончили за упокой. Этой пословицей можно описать сегодняшний совет по культуре, который посвятили музейному делу, говорится в сюжете АТВ. В середине доклада министра культуры Бурятии выяснилось, что за последние 5 лет отреставрировать удалось лишь четыре сотни предметов, а тридцать тысяч других экспонатов превращаются в труху. Неясно, сохранятся ли они ещё в течение нескольких лет, пока за них наконец-то не возьмутся реставраторы. Точнее реставратор. Потому что на всю республику он один.

- На данный момент в Бурятии работает только один реставратор высшей категории, универсальный мастер по работе с металлом, деревом и папье-маше. Музеи работают с реставраторами только на договорных основах. Для кардинального решения этой проблемы необходимо создать реставрационный центр, - рассказала Соёлма Дагаева, министр культуры Бурятии. 

Этот центр надо создавать немедленно, сообщила глава минкультуры Бурятии. Также в ведущих вузах страны по квоте надо выучить студентов республики на реставраторов. Своё выступление министр завершила, рассказав о том, что музеи Бурятии остро нуждаются в выставочных площадях. Сейчас жителям республики и её гостям показывается всего 5% музейных коллекций – остальное пылится в подвалах. Поэтому строительство нового здания Национального музея Бурятии – одно из самых ожидаемых событий. 


После министра слово дали представителю минкультуры России. Попросив на неё не обижаться, чиновница подвергла критике условия хранения и экспонирования предметов в музеях Бурятии. Художественный музей расположен в жилом доме, а это недопустимо. Музей истории Бурятии вообще не имеет постоянных экспозиций. А освободившееся помещение Нацбанка на улице Ленина так и не передали музею природы, который сейчас не имеет собственной крыши над головой. 

- Оно было передано не музею природы, а чиновникам мэрии города Улан-Удэ! Музей природы снова остался без здания и какой-либо перспективы. И хочу подчеркнуть ещё раз: музею природы не место в помещениях художественного музея! – резко высказалась Елена Тишак, руководитель Управления министерства культуры России по СФО. 
 
- После вашего доклада хочется сказать «аминь» и всё. Знаете, я бы вот так с надрывом бы не говорил. Хотелось бы построить много хороших музеев, с хорошим фондохранилищем, набрать необходимое количество людей. Но мы же в реальном мире живём. Мы не можем взять и за раз всё решить, - в свою очередь отметил Алексей Цыденов, глава Бурятии. 

На совете решили к большим музейным целям двигаться мелкими шагами. Глава Бурятии поручил искать альтернативные площадки для выставок. Ими могут стать университеты, спорткомплексы и даже торговые центры. А музееведам Алексей Цыденов посоветовал сделать зоны для фотографирования, создать описания своих экспонатов на английском и китайском языках, а ещё увеличить продолжительность рабочего дня летом. Закрываться в 6 вечера в пик туристического сезона недопустимо. Главный посыл руководителя региона - привлечь в музей жителей. Ходить в него должно стать модой. Новый тренд запустили прямо на совещании. Министры экономики, образования и культуры дали обещания прийти в музеи всем коллективом. 
музеи минкульт
 
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