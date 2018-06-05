Народный Хурал Бурятии определился с датой выборов

Сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала решался вопрос утверждения даты сентябрьских выборов в республиканский парламент.Пятый созыв законодательного органа избран 8 сентября 2013 года. Срок полномочий составляет пять лет. Днём голосования на выборах в органы государственной власти субъектов России является второе воскресенье сентября.- Соответственно, выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва должны быть назначены на 9 сентября 2018 года, - говорилось в пояснительной записке к проекту закона.Депутаты единодушно согласились и утвердили назначенную дату.

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