Народный Хурал Бурятии определился с датой выборов

Голосование, согласно законодательству, пройдёт в сентябре
Сегодня на внеочередной сессии Народного Хурала решался вопрос утверждения даты сентябрьских выборов в республиканский парламент.
Пятый созыв законодательного органа избран 8 сентября 2013 года. Срок полномочий составляет пять лет. Днём голосования на выборах в органы государственной власти субъектов России является второе воскресенье сентября.
- Соответственно, выборы депутатов Народного Хурала Республики Бурятия шестого созыва должны быть назначены на 9 сентября 2018 года, - говорилось в пояснительной записке к проекту закона.
Депутаты единодушно согласились и утвердили назначенную дату.
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