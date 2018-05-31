Вице-премьер России поддержала строительство ледового дворца на Улан-Удэ

Как сообщал «Байкал-Dailу», Улан-Удэ может остаться без Ледового дворца. По данным ИА «Амител», инвестор предпочёл долгожданному улан-удэнскому проекту, вложение денег в ледовую арену на Алтае. Однако минспорта России пообещал , что у Бурятии всё-таки будет Ледовый дворец.

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