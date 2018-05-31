Вице-премьер России поддержала строительство ледового дворца на Улан-Удэ

Накануне зампредседателя российского правительства Ольга Голодец поддержала выделение средств на строительство ледового дворца в Улан-Удэ в размере 1,2 миллиарда рублей
Об этом сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.
По его словам, планируется выделить по 600 миллионов в 19 и 20 годах.
- Ещё 200 млн руб наша доля, но за счет инвестора растянутая на 10 лет. Всего 1,4 млрд руб, - пояснил глава региона, отметив, что ледовый дворец рассчитан на два катка (стандартный и малый), всего в проекте
2500 зрительских мест.
- Надеюсь, с учетом такой поддержки всё-таки попадем в бюджет и уже в этом году выйдем на концессию с инвестором. Не расслабляемся. Работаем! - заключил Алексей Цыденов.
Как сообщал «Байкал-Dailу», Улан-Удэ может остаться без Ледового дворца. По данным ИА «Амител», инвестор предпочёл долгожданному улан-удэнскому проекту, вложение денег в ледовую арену на Алтае.
Однако минспорта России пообещал, что у Бурятии всё-таки будет Ледовый дворец.
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