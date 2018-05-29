Впервые 30 мая Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура проводит открытый форум по проблемам охраны, добычи и воспроизводства байкальских эндемиков: омуля и нерпы
В рамках темы предлагается обсудить вопросы реализации запрета на добычу омуля и нерпы, организации охраны байкальских эндемиков, особенности подсчёта и воспроизводства омуля, ограничения при добыче биоресурсов коренными малочисленными народами, положительный опыт борьбы с браконьерами в Чивыркуйском заливе озера Байкал.
Для обсуждения темы форума приглашены представители Бурятии, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Опыт Бурятии в борьбе с омулёвыми браконьерами обсудят в Иркутске
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