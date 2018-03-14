Минюст исключил две политические партии в Бурятии из списка зарегистрированных
Управление министерства юстиции по Бурятии в феврале исключило из списка зарегистрированных некоммерческих организаций две политические партии. Это региональное отделение политической партии «Партия налогоплательщиков России» и региональное отделение партии «Рожденные в Союзе Советских Социалистических Республик».
Последняя партия примечательна тем, что её возглавлял известный бурятский политик, экс-лидер ЛДПР в Бурятии Игорь Бобков. Бывший депутат Народного Хурала, известный своими эксцентричными заявлениями, возглавил бурятское отделение партии «Рождённые в СССР» в 2015 году. Таким образом, он вернулся в политику после двухгодичного перерыва, связанного со смещением с должности лидера республиканского отделения ЛДПР.
- Я родился, вырос и провёл большую часть своей сознательной жизни в СССР. Чем я искренне горжусь. По сути дела, в этой партии меня вдохновило всего лишь одно название. Это как любовь с первого взгляда бывает. И я без особо долгих раздумий согласился стать председателем региональной организации, зарегистрировал это отделение, - пояснял в 2015 году Бобков в эфире программы «Багдаев» на телеканале АТВ.
После Игорь Бобков объявил о намерении участвовать в выборах депутата Государственной Думы по одномандатному избирательному округу Бурятии в 2016 году. Однако в итоге в списке кандидатов его не оказалось, а победу, напомним, одержал экс-министр образования республики Алдар Дамдинов.
В Бурятии прекратила работу партия Игоря Бобкова
Власть, Фото:
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