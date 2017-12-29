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Путин поручил Медведеву проработать вопрос о новом мосте в Улан-Удэ
Власть, 29.12.2017 19:34 Фото:
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной большой пресс-конференции. Бурятии касается сразу два: о строительстве третьего моста в Улан-Удэ и помощи байкальским рыбакам
В утверждённом 28-го декабря перечне поручений говорится, что правительству России совместно с правительством Бурятии необходимо подготовить и представить предложения по строительству нового мостового перехода через реку Уда в Улан-Удэ. Срок установлен - до первого марта 2018 года.
Ответственными лицами указаны премьер-министр страны Дмитрий Медведев и глава региона Алексей Цыденов.
Напомним, ранее стало известно, что третий мост через Уду в Улан-Удэ обойдётся в 6,4 миллиарда.
Правительству России также поручено совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры по трудоустройству работников рыбохозяйственных организаций, высвободившихся в результате введения ограничения вылова и реализации омуля.
Первый доклад об этом должен лечь на стол главе государства до первого марта, а затем - каждые полгода.
Ранее, 14-го декабря, президент страны Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции ответил на просьбы из Бурятии, пообещав вмешаться в ситуацию со строительством третьего моста в Улан-Удэ и байкальские проблемы из-за запрета на ловлю омуля и расширения водоохранной зоны.
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