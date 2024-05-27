«Доброжелательные»: Путешественников из Бурятии ждут в Татарстане

В начале мая Улан-Удэ и Казань связал прямой авиарейс. Полёты выполняет авиакомпания Nordwind Airlines («Северный ветер») два раза в неделю. Перелёт длится пять часов и проходит на комфортабельных «Боинг 737-800», которые вмещают в себя 189 пассажиров.
По словам пилота, маршрут продолжительный, ночной, так что на него на нём работает усиленный экипаж в составе трёх-четырёх человек.
Бортпроводники обратили внимание на пассажиров из Бурятии, по их словам, они отличаются вежливостью: «Пассажиры из Бурятии очень доброжелательные, улыбчивые, вежливые, чистоплотные».
Как правило, в обе стороны самолёты заполнены пассажирами, туристы активно летают и в Бурятию, и в Татарстан: «Рейсы почти всегда полные. Мы стремимся у тому, чтобы и интенсивность, и рейсов больше было, нам выгодно, чтобы все кресла были заняты», - добавил пилот.
Татарстан – 1001 удовольствие
Местные жители призывают посетить Республику Татарстан, чтобы испытать 1001 удовольствие. Здесь для каждого путешественника найдётся развлечение по душе – от пеших прогулок по одному из самых красивых городу России (Казань вошла в топ-3, уступив Москве и Санкт-Петербургу) до круизных путешествий по величественной Волге.
Татарстан удивительный регион с богатой историей. На сегодня в республике находятся четыре объекта ЮНЕСКО: Казанский Кремль, город Великий Болгар (его также называют Булгар, Великие Булгары), Успенский Собор на острове-граде Свияжск и астрономические обсерватории Казанского университета.
- Всё это стоит увидеть каждому туристу. И конечно же, ощутить гастрономическое удовольствие от нашей национальной татарской кухни, - прокомментировала начальник отдела продвижения туристского продукта госкомитета по туризму Альмира Загретдинова.
Для удобства туристов в Telegram-канале и на сайте Visit Tatarstan собраны интересные новости, а также разработаны маршруты для путешествий. Здесь указано как добраться, например, до Казанского Кремля, где вкусно поесть, как развлечься, сколько на это понадобится времени, где переночевать, также путешественники найдут здесь и другие полезные материалы. На сайте можно найти контакты экскурсионного центра, туристско-информационного центра Казани и другие полезные номера.
Из Татарстана в другие страны
Казань может стать не только точкой для путешествия, но и стыковочным аэропортом. Из столицы Татарстана можно улететь в Турцию, Таиланд, Сербию, ОАЭ, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и другие страны.
Изюминкой воздушной гавани стала фотозона с цитатами татарского поэта Габдуллы Тукая. Инсталляция дополнена QR-кодом, отсканировав который можно прослушать десятиминутный аудиоспектакль. Для этого нужен мобильный телефон, наушники и интернет. Спектакль идёт на трёх языках — татарском, русском и английском.
Прямо в аэропорту можно отдохнуть в капсульном отеле. Футуристические «капсулы» наполнены всем необходимым, чтобы набраться сил перед дальнейшим путешествием. Воспользоваться им можно если, к примеру, вы прибыли в аэропорт очень рано, рейс через несколько часов или его задержали. Индивидуальные спальные места оборудованы всем необходимым для комфортного сна: вентиляторами для регулировки микроклимата, специальной подсветкой с возможностью регулировки яркости, USD-разъёмом, разъёмом для наушников и универсальной розеткой на 220Вт. Всего в компактном отеле восемь «капсул», каждая из которых звукоизолирована, поэтому никто и ничто не помешает выспаться. По словам сотрудников аэропорта, капсульный отель пользуется спросом у туристов.
С каждым годом международный аэропорт «Казань» обслуживает всё больше пассажиров. В 2023 году из Казани отправлено 21 674 рейса, предприятие обслужило более пяти миллионов пассажиров. Поэтому сейчас строят новый авиационный перрон, что позволит принимать в два раза больше воздушных судов.