Их передали в замещающую семью
Эту историю пару недель назад рассказала в соцсетях уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина. Двух сестёр из Джидинского района, чью маму лишили родительских прав, разлучили. Одну из них – трёхлетнюю девочку – поместили в местное соцучреждение, а вторую, которой всего полтора годика, отправили в «Аистёнок» в Улан-Удэ, причём без уважительных причин.
Тем самым соцработники нарушили права детей на общение друг с другом. Ганькина лично занялась этой ситуацией. И вот недавно стало известно, что теперь малышки вместе.
- После моего обращения к главе района специалисты опеки и попечительства провели работу с родственниками и кандидатами в опекуны, чтобы сёстры жили и воспитывались вместе в одной семье, – написала детский омбудсмен на своей странице во «ВКонтакте». – 24 мая девочек передали в замещающую. Пусть там их окружат любовью, вниманием и заботой.
В Бурятии воссоединились насильно разлучённые сестрёнки
Общество, Фото:
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