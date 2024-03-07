«Ни сфотографироваться, ни чая попить»: В районе Бурятии закрыли доступ к Байкалу





В Прибайкальском районе Бурятии забили тревогу из-за перекрытых съездов к Байкалу. Жители республики рассказали об этом в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».- Ездили туда на выходных. Хотелось бы узнать, кто и почему засыпал все официальные съезды на берег озера – от местности Безымянка до Катково. Ни заехать, ни сфотографироваться, ни чая попить, – пожаловались отдыхающие.Прокомментировали ситуацию в БУ «Бурприрода». В ведомстве пояснили: там расположена особо охраняемая природная территория регионального значения – рекреационная местность «Побережье Байкала». А на ООПТ действует особый режим природоохраны.- Нахождение без согласования на ней запрещено. На этом участке четыре санкционированных и 24 несанкционированных съезда, которые обустроили с нарушением дорожного предохранительного ограждения, – пояснили в Бурприроде. – Именно на таких несанкционированных съездах ограничен незаконный въезд – в соответствии с законодательством РФ.Под табу ООПТ также охота, рубка деревьев и передвижение на автомобилях, отмечает «Прибайкалье-инфо.24/7».