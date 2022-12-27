В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций

Глава Бурятии пожелал новому министру «дерзать»
39-летний Виктор Винокурцев, прежде занимавший пост замминистра экономики Бурятии, официально назначен на должность министра промышленности, торговли и инвестиций. В пресс-службе правительства республики сообщили, что указ подписан.
Сегодня на заседании правительства глава Бурятии Алексей Цыденов представил нового министра промышленности, торговли и инвестиций.
- Виктор Михайлович, желаю вам успехов. Дерзайте и достигайте высоких результатов, - пожелал Алексей Цыденов.
Виктор Винокурцев приступил к обязанностям сегодня, 27 декабря.
- Спасибо большое, Алексей Самбуевич, за оказанное доверие, - поблагодарил новоиспечённый министр промышленности, торговли и инвестиций республики.
Виктор Винокурцев родился 21 сентября 1983 года в Заиграево. В 2002 году с отличием окончил Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009-м получил красный диплом Сибирской академии права, экономики и управления («Финансы и кредит»).
Работал техником-оператором ЭВМ в ГУ «Цeнтp гoccaнэпиднaдзopa», затем – в отделе финансового управления администрации Заиграевского района. В 2012 стал консультантом отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов в минэкономики Бурятии, а в 2013-м возглавил этот отдел.
В ноябре 2020 года занял пост заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами.
Как сообщал «Байкал-Daily», кресло министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии пустовало больше года, с октября 2021 года, когда пост покинул Антон Виноградов. Он ушёл в KPMG – организацию, которая входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний, одного из лидеров в области финансового, налогового консультирования и аудита. «Его переманили на зарплату в 1,5 млн рублей», - пояснял позже глава Алексей Цыденов, подчеркнув при этом, что Виноградов полностью справлялся со своей работой и претензий к нему не имелось.
В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций
Власть, Фото:
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