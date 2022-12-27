27 декабря

26 декабря

Популярное

В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций

В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций
Власть,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии пожелал новому министру «дерзать»

39-летний Виктор Винокурцев, прежде занимавший пост замминистра экономики Бурятии, официально назначен на должность министра промышленности, торговли и инвестиций. В пресс-службе правительства республики сообщили, что указ подписан.

Сегодня на заседании правительства глава Бурятии Алексей Цыденов представил нового министра промышленности, торговли и инвестиций.

- Виктор Михайлович, желаю вам успехов. Дерзайте и достигайте высоких результатов, - пожелал Алексей Цыденов.

Виктор Винокурцев приступил к обязанностям сегодня, 27 декабря.

- Спасибо большое, Алексей Самбуевич, за оказанное доверие, - поблагодарил новоиспечённый министр промышленности, торговли и инвестиций республики.

Виктор Винокурцев родился 21 сентября 1983 года в Заиграево. В 2002 году с отличием окончил Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009-м получил красный диплом Сибирской академии права, экономики и управления («Финансы и кредит»).

Работал техником-оператором ЭВМ в ГУ «Цeнтp гoccaнэпиднaдзopa», затем – в отделе финансового управления администрации Заиграевского района. В 2012 стал консультантом отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов в минэкономики Бурятии, а в 2013-м возглавил этот отдел.

В ноябре 2020 года занял пост заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами. 

Как сообщал «Байкал-Daily», кресло министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии пустовало больше года, с октября 2021 года, когда пост покинул Антон Виноградов. Он ушёл в KPMG – организацию, которая входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний, одного из лидеров в области финансового, налогового консультирования и аудита. «Его переманили на зарплату в 1,5 млн рублей», - пояснял позже глава Алексей Цыденов, подчеркнув при этом, что Виноградов полностью справлялся со своей работой и претензий к нему не имелось.



назначение минпромторг

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций
В Бурятии назначили министра промышленности, торговли и инвестиций
Власть, 27.12.2022
Глава Бурятии пожелал новому министру «дерзать»  
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для пятилетней девочки
Алексей Цыденов станет Дедом Морозом для пятилетней девочки
Власть, 27.12.2022
Глава республики подарит ей велосипед
Глава Бурятии рассказал о построенных за год спортивных сооружениях
Глава Бурятии рассказал о построенных за год спортивных сооружениях
Власть, 27.12.2022
Все объекты были построены в рамках проекта «Спорт – норма жизни»
В Бурятии депутатам официально утвердили компенсации за вынужденные прогулы
В Бурятии депутатам официально утвердили компенсации за вынужденные прогулы
Власть, 26.12.2022
Народные избранники смогут претендовать на них с нового года
В Чите свалку возле детсада убрали только после обращения в суд
В Чите свалку возле детсада убрали только после обращения в суд
Власть, 26.12.2022
К мусорному вопросу подключилась прокуратура
Глава Бичурского района Бурятии отправится в зону СВО
Глава Бичурского района Бурятии отправится в зону СВО
Власть, 26.12.2022
Василий Смолин поедет туда в начале января
В Бурятии заключили контракт на благоустройство, не имея на это бюджета
В Бурятии заключили контракт на благоустройство, не имея на это бюджета
Власть, 26.12.2022
Виновников привлекли к административной ответственности 
В Бурятии уволили замминистра экономики
В Бурятии уволили замминистра экономики
Власть, 23.12.2022
Виктор Винокурцев займёт другую должность в правительстве
В Бурятии назвали самых интернет-активных глав районов
В Бурятии назвали самых интернет-активных глав районов
Власть, 23.12.2022
Первые два места из пяти достались однофамильцам
В Улан-Удэ «управляшек» и бизнесменов штрафуют за неубранный снег
В Улан-Удэ «управляшек» и бизнесменов штрафуют за неубранный снег
Власть, 23.12.2022
Они обязаны следить за порядком на прилегающих территориях
Помощник президента России осмотрит ряд объектов в Улан-Удэ
Помощник президента России осмотрит ряд объектов в Улан-Удэ
Власть, 23.12.2022
В том числе он побывает на «Арбате» и площади Революции
Глава Минпросвещения рассказал о планах на Год педагога и наставника
Глава Минпросвещения рассказал о планах на Год педагога и наставника
Власть, 22.12.2022
В будущем году особый акцент будет сделан на поддержке учителей
Экс-глава Иволгинского района Бурятии встретит Новый год в СИЗО
Экс-глава Иволгинского района Бурятии встретит Новый год в СИЗО
Власть, 22.12.2022
Виктору Очирову продлили срок содержания под стражей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^