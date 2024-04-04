В Бурятии этнокомплекс просит придумать имя новорождённому верблюжонку

Объявлен конкурс

Ранним утром 3 апреля сторож этнокомплекса «Степной кочевник», что в Ацагатской долине в Заиграевском районе Бурятии, принял роды у верблюдицы Уулэн.

«Он помог благополучно родиться маленькому верблюжонку! – сообщили в «Степном кочевнике». - А сторож дядя Ваня с этого момента пообещал, что будет ухаживать за нашими верблюдами, помогать с ними общаться и учить катать туристов».





История рождения стала настоящим сюрпризом для сотрудников комплекса.

«Мы даже планировали, что нашу верблюдицу надо свозить к красивому «жениху» в Этнографический музей, - объяснили в комплексе. - Пока мы думали, приехали гости из Монголии и сказали нам, что наша Уулэн уже беременная!»

Верблюжонок, маленькое «чудо» крепнет и растёт на глазах. Но пока у него нет имени.

«Друзья, помогите нам подобрать имя для него и станете «крёстным» или «крёстной» для нашего верблюжонка!», - обратились сотрудники «Степного кочевник».

Туристический комплекс объявил конкурс на лучшее имя для новорожденного. О возможных призах не сообщается.