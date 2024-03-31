Аэропорт Читы расширит географию полётов по весенне-летнему расписанию

В краевой столице возобновятся несколько рейсов

С 31 марта аэропорт Читы перешёл на весенне-летнее расписание полётов. С 1 апреля он начнёт работу в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

Как и в улан-удэнском аэропорту «Байкал», в Чите расширится география полётов.

В этом сезоне авиакомпания IFly Airlines с 29 мая возобновит авиасообщение из Читы в Сочи с частотой два раза в неделю – по средам и субботам. Прямые перелёты в Санкт-Петербург будут доступны уже с 28 мая. Рейсы станут выполняться по вторникам и пятницам.

«ИрАэро» и S7 Airlines будут летать чаще в Иркутск (до трёх раз в день) и Новосибирск (до двух раз в день).

Возобновятся рейсы авиакомпании «ИрАэро» в Хабаровск и авиакомпании «Якутия» в Якутск.

В Екатеринбург рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» будут отправляться ежедневно.

«Аврора» продолжит выполнять рейсы по маршрутам внутри Дальневосточного федерального округа с частотой до 3-х раз в неделю (на каждом направлении) в Хабаровск и Владивосток.

Весенне-летняя навигация в международном аэропорту Чита продлится до 26 октября 2024 года.