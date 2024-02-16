Компанию коням составят бык, верблюд, баран и козёл
Минувшим летом в самом центре Улан-Удэ разместился мини-парк с топиариями в виде коней и рояля, беседками, скамейками, цветниками, фонтанами и качелями. Летнюю зону отдыха там установили уже во второй раз – впервые она развернулась на площади Советов в 2022 году.
В октябре все конструкции демонтировали. Они хранятся на базе комбината по благоустройству. А с наступлением тепла мини-парк ждёт преображение – помимо коней, на его территории появятся ещё четыре топиария – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные являются в Бурятии священными. Декоративные фигуры уже закупил комитет городского хозяйства.
Кроме того, центр бурятской столицы украсят фонтан в виде Байкала, детская площадка и новые скамейки.
- По периметру зоны отдыха обустроим газонное покрытие и установим вазоны с крупными деревьями. Всё это уже на складе. Весной начнём, – рассказал накануне председатель КГХ Сергей Гашев.
Главную площадь города хотят преобразить. На днях мэр Игорь Шутенков написал в соцсетях, что «сердце столицы давно нуждается в изменениях».
- Зимой, когда на площади горки, ёлка, ледяные скульптуры, она становится настоящим центром притяжения. Хочется, чтобы так было и летом, – заявил градоначальник на своей странице во «ВКонтакте». – В прошлом и позапрошлом (2023 и 2022 – прим.) годах мы устанавливали здесь беседки, перголы, игровые зоны для ребятишек, топиарии. Но этого, я считаю, недостаточно. Хочется, чтобы ещё были фонтаны, цветы, интересные арт-объекты и зоны для отдыха.
Шутенков уже поручил разработать проект по благоустройству площади Советов. Там должны появиться дополнительные пространства для отдыха и развлечений. Власти ждут идей и предложений от улан-удэнцев – поделиться ими можно на сайте «Активный горожанин».
Центр Улан-Удэ украсит фонтан в виде Байкала и пять священных животных
Общество, Фото:
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