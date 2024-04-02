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В Улан-Удэ приступили к ремонту откосов путепровода на Элеваторе

В Улан-Удэ приступили к ремонту откосов путепровода на Элеваторе
Власть,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Работы планируют завершить до 31 августа

В Улан-Удэ, на автомобильной развязке по улицам Ербанова, Борсоева, Революции 1905 года подрядная организация полностью демонтировала металлические ограждения. Скоро она приступит к демонтажу старой плитки на откосах. Ход работ на самом загруженном транспортном узле, связывающим Железнодорожный и Советский районы, проверил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.



– В марте 2023 года на сайте «Активный горожанин» и платформе ПОС прошло голосование, где 64 процента жителей выбрали эскиз с цветными бетонными модулями или, как её назвали специалисты, газонную решётку. За четыре года службы она показала свою надёжность и неприхотливость в обслуживании. Несмотря на снег, дождь она не потеряла цвет и сохранила свой внешний вид. Кроме того, во время дождей и таяния снега под путепроводом скапливается очень много воды. Поэтому проектом предусмотрена ливневая система – и сверху, и снизу, – рассказал Игорь Шутенков.

Работы идут с 20 марта по графику. Окончание ремонта запланировано до 31 августа.

– Особых сложностей не видим при производстве работ. Будем проводить монтаж газонной решётки. Поскольку откосная часть идёт под градусом, во время осадков по газонной решётке вода не будет стекать быстро на дорогу. Обустройство ливневой канализации запланировано вместе с ремонтом тротуаров, – рассказал Михаил Суханов, представитель подрядчика ООО «Структура».

Кроме функциональности, не забыли и об эстетике. Комитет городского хозяйства обсуждает вопрос, чтобы газонную решётку применять как панно с подсветкой снизу. Рисунки можно менять при необходимости.

– Здесь проезжает много автомобилей, поэтому важно, чтобы здесь было эстетически приятное место, – отметил депутат Улан-Удэнского городского совета депутатов Сергей Бурдиков.

Реконструкция обойдётся в 75,9 млн рублей на средства единой дальневосточной субсидии.
администрацияУУ Улан-Удэ

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