На новый дуган вместо сгоревшего в Бурятии пожертвовали более двух миллионов рублей

Его будут строить из именных кирпичей
Настоятель Байкальского дацана «Дамба Даржалин» Жаргал лама отчитался о средствах, собранных на новый дуган. Верующие и неравнодушные жители республики пожертвовали на него уже 2 миллиона 384 тысяч рублей, в том числе 561 тысячу – на именные кирпичи. Именно из них возведут сооружение.
- Нам направили около 5500 имён. Записываем их на кирпичах. Все имена распечатают и заложат в основание дугана во время обряда закладки, – подчеркнул лама.
Кладка кирпича начнётся в первой половине июня. Настоятель «Дамба Даржалин» поблагодарил всех за оказанную помощь и вклад в благое дело.
Дуган на территории дацана в кабанском селе Дулан сгорел два с лишним месяца назад, в начале февраля. Эскиз и смету для нового безвозмездно сделала проектная организация из Улан-Удэ. На строительство потребуется 32 550 кирпичей, 110 блоков ФБС, более пяти с половиной тонн арматуры и 90 кубометров бетона. Сама постройка будет двухэтажной, в традиционном буддийском стиле. Её площадь составит 120 квадратных метров.
Внести свой вклад в строительство могут все желающие. Для этого достаточно приобрести «именной» кирпич – один или несколько. Каждый из них заложат в стены будущего здания.
- Именной кирпич – это вечная молитва о каждом пожертвователе, – пояснил ранее Жаргал лама. – Рекомендуемая сумма – 50 рублей или больше, по вашему усмотрению.
Подношение на именные кирпичи предлагают осуществить в самом дацане или отправить списки с именами ширээтэ ламе в Viber по номеру 8-924-453-7777. По нему же можно перевести деньги (на Сбер или Тинькофф).
- Все собранные средства будут использоваться для следующих этапов строительства и приобретения стройматериалов, – отмечают в «Дамба Даржалин».
Разрушительный пожар произошёл утром 8 февраля. Пламя охватило крышу отдельно стоящего здания. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Внутри в этот момент никого не было. Реликвии, к счастью, уцелели.
- Всё успели спасти – вынесли священные книги Ганжур и статую Будды. Конечно, само здание пострадало – потребуется капитальный ремонт. Крышу всю придётся менять, стены. Но главное, что все живы и здоровы, – рассказывал настоятель.
Он отметил, что огонь не успел перекинуться на другие постройки благодаря оперативным действиям пожарных и местных жителей. Однако позже стало известно, что полыхавший дуган не подлежит восстановлению. Потому решили строить другой, кирпичный, и объявили на это сбор средств.
Крыша в дугане обвалилась, стены обгорели, а окна полопались. Вся постройка после тушения заледенела. Пожарные обливали статую Будды, чтобы огонь её не повредил. А выносили сооружение на улицу четыре человека – оно оказалось очень тяжёлым.
На новый дуган вместо сгоревшего в Бурятии пожертвовали более двух миллионов рублей
Общество, Фото:
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