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В Иркутской области создали карту опасных мест

В Иркутской области создали карту опасных мест
Общество,  Фото:pixabay.com
На ней указаны объекты, представляющие опасность для несовершеннолетних

В Иркутской области разработана карта опасных мест для посещения детьми. В неё вошли заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны, другие опасные объекты и места массового пребывания людей.

– По каждому объекту, который представляет наибольшую опасность или имелись факты несчастных случаев с несовершеннолетними, оперативно проводится работа с муниципалитетами по приведению этих объектов в надлежащее состояние. Это или ограждение, или охрана объекта. По итогам работы и анализа имеющихся проблем мы планируем выработать предложения по их решению, которые будут направлены в органы исполнительной власти региона, – отметила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

Омбудсмен отметила, что не все муниципалитеты провели работу по определению опасных мест в своих территориях. Аппарат уполномоченного по правам ребенка ждет информацию от Шелеховского, Тайшетского, Аларского, Усть-Илимского, Тулунского, Мамско-Чуйского, Нукутского, Боханского, Качугского, Баяндаевского, Усть-Удинского, Осинского и Балаганского районов.

Сбор данных шёл на протяжении нескольких месяцев. Один раз в полугодие «Карта опасных мест для посещения детьми» будет обновляться. Информацию жители региона могут присылать на электронную почту rebenok.irk@mail.ru (с обязательным указанием адреса).

Для реализации концепции комплексной безопасности несовершеннолетних на территории Иркутской области правительство региона разработало и утвердило план мероприятий, который включает в себя более 100 мероприятий по 24 целевым показателям. План рассчитан на три года.

Интерактивная карта размещена на главной странице сайта уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и дублируется во вкладке «Безопасность детства», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область дети уполномоченный по правам ребенка безопасность карта

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