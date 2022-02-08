В Иркутской области создали карту опасных мест

На ней указаны объекты, представляющие опасность для несовершеннолетних



В Иркутской области разработана карта опасных мест для посещения детьми. В неё вошли заброшенные и недостроенные здания, промышленные зоны, другие опасные объекты и места массового пребывания людей.



– По каждому объекту, который представляет наибольшую опасность или имелись факты несчастных случаев с несовершеннолетними, оперативно проводится работа с муниципалитетами по приведению этих объектов в надлежащее состояние. Это или ограждение, или охрана объекта. По итогам работы и анализа имеющихся проблем мы планируем выработать предложения по их решению, которые будут направлены в органы исполнительной власти региона, – отметила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.



Омбудсмен отметила, что не все муниципалитеты провели работу по определению опасных мест в своих территориях. Аппарат уполномоченного по правам ребенка ждет информацию от Шелеховского, Тайшетского, Аларского, Усть-Илимского, Тулунского, Мамско-Чуйского, Нукутского, Боханского, Качугского, Баяндаевского, Усть-Удинского, Осинского и Балаганского районов.



Сбор данных шёл на протяжении нескольких месяцев. Один раз в полугодие «Карта опасных мест для посещения детьми» будет обновляться. Информацию жители региона могут присылать на электронную почту rebenok.irk@mail.ru (с обязательным указанием адреса).



Для реализации концепции комплексной безопасности несовершеннолетних на территории Иркутской области правительство региона разработало и утвердило план мероприятий, который включает в себя более 100 мероприятий по 24 целевым показателям. План рассчитан на три года.



Интерактивная карта размещена на главной странице сайта уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области и дублируется во вкладке «Безопасность детства», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

