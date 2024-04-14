В Улан-Удэ отметили Навруз









13 апреля в Доме дружбы народов в Улан-Удэ отметили праздник Навруз. Древний праздник посвящён дню весеннего равноденствия и началу нового астрологического года.В рамках проекта на «Улице добрых соседей» организаторы устроили фотосессии в национальных костюмах с головными уборами. Гостям презентовали выставку традиционных культур Средней Азии и Поволжья, в том числе дегустацию восточных сладостей. Для участников провели этнотур, где показали мастер-классы и угостили блюдами восточной кухни. Диаспоры презентовали свои национальные блюда, а также рассказали об обычаях и традициях, проводимых в этот день.- Мы очень многонациональная и многоконфессиональная республика, поэтому нам, конечно, есть, что показать. Мы живём в мире и согласии. На нашей «Улице добрых соседей», которая сейчас развернётся и на первом, и на втором этаже Дома дружбы народов всегда тепло, хорошо, очень радостно в душе. Каждый показывает свою культуру. Вот это взаимопроникновение в культуру, диалог культур, он нас развивает, самосовершенствует. Мы учимся доброжелательности, добрососедским отношениям и это потом несём в мир людям, - отметила председатель регионального отделения ассамблеи народов Сажида Баталова.В актовом зале Дома дружбы народов прошла детская программа. Маленькие участники смогли поиграть в подвижные игры тюркских народов. Здесь же организована выставка детских рисунков и поделок «Семейные традиции Навруза».Завершилось празднование концертом «Мелодии Навруза», где свои творческие номера представили детские музыкальные коллективы. Во время концерта транслировались видеоролики о традициях празднования, а также продемонстрирован старинный обряд тюркских народов «Карга боткасы – грачиная каша».В этом году диаспоры Дома дружбы народов собрали 150 наборов с восточными сладостями для детей. 75 подарков уже получили дети семей военнослужащих, защитников Родины, участвующих в СВО одного из гарнизонов Кяхты. Ещё 75 наборов организаторы подарили участникам творческих коллективов, пришедшим поздравить всех с Наврузом, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.