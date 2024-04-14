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По Бурятии переменная облачность

По Бурятии переменная облачность
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике: переменная облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, ночью по востоку до умеренного снегопада. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -7,-12, днём +3, +8, местами +9, +14.

В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14, ночью порывы до 15-18 м/с. Температура ночью -2,-4, днём +6, +8.




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