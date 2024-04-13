В Бурятии разгулялась непогода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Регион накрыл шквалистый ветер



По данным Бурятского гидрометцентра, в субботу, 13 апреля, в республике облачно, на большей части территории дождь и мокрый снег. Ветер с переходом на северо-западный 9-14, в отдельных районах 15-20, местами порывы до 24 м/с. Температура днём 0,+5, местами до +7,+12.



В Улан-Удэ утром и днём смешанные осадки. Ветер северо-западный 9-14, порывы до 20 м/с. Температура днём +4,+6.







