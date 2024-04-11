К выходным в Бурятии ухудшится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ожидается ненастье



В начале недели в Бурятии стояла тёплая, неустойчивая погода, но к выходным она ухудшится. Ожидается сильный ветер, дождь, мокрый снег, гололедица.



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 12 апреля, в республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -4,-9, днём потеплеет до +9,+14, местами +2,+7, по юго-западу и югу до +19.



В Улан-Удэ в пятницу возможен небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +10,+12.



В субботу, 13 апреля, ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются смешанные осадки, местами сильные, усиление северо-западного ветра до 15-20, по южному Прибайкалью до 24 м/с. На перевалах гололедица, заносы.



В воскресенье, 14 апреля, ночью небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-15 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -7,-12, днём +3,+8, местами +9,+14.

