Ожидается ненастье
В начале недели в Бурятии стояла тёплая, неустойчивая погода, но к выходным она ухудшится. Ожидается сильный ветер, дождь, мокрый снег, гололедица.
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 12 апреля, в республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -4,-9, днём потеплеет до +9,+14, местами +2,+7, по юго-западу и югу до +19.
В Улан-Удэ в пятницу возможен небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +10,+12.
В субботу, 13 апреля, ожидается ухудшение погоды. Прогнозируются смешанные осадки, местами сильные, усиление северо-западного ветра до 15-20, по южному Прибайкалью до 24 м/с. На перевалах гололедица, заносы.
В воскресенье, 14 апреля, ночью небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 12-15 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -7,-12, днём +3,+8, местами +9,+14.
К выходным в Бурятии ухудшится погода
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У родителей просят согласие на обработку их персональных данных
Её закончат 26 апреля
Доступ туда закрыли почти на полгода
Попытка почти удалась
Ожидается ненастье
Люди решили, что это делают из экономии
Состоялся очередной приём участников СВО и членов их семей
Его будут отключать несколько дней подряд с раннего утра
Вводится дополнительная частота
Также Игорь Шутенков поговорил с водителями
Иск в суд подала прокуратура
Баиру Балдоржиеву было 66 лет
ГВС в её квартире отключили ещё несколько лет назад
Мужчину не раз ловили нетрезвым за рулём
Оформлено уже более 140 тысяч кв. метров земли