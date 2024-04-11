В Бурятии жители села сами отремонтировали пешеходный мост

В администрации населённого пункта отметили, что участие в ремонте принимали все



Жители улуса Хойто-Гол Тункинского района сами отремонтировали пешеходный мост через старицу реки Еха-Уган. Об этом сообщили в группе «Тунка-инфо.24/7».



- Участие принимали все, общими усилиями - активисты и жители села, пришли на подмогу. Кто-то взял на себя организационные вопросы, предоставил стройматериалы, помог деньгами. Многие сельчане работали на самом объекте. Мост часто используется - через него короче путь до школы, центра, медпункта и магазина, - рассказали в администрации сельского поселения Хойто-Гол.



В администрации также выразили благодарность односельчанам.



