Родителей возмутило, что их приходится покупать за свой счёт
Закаменцы недовольны необходимостью на свои кровные покупать своим детям рабочие тетради по школьным предметам, которые, по их словам, стоят немалых денег. Родители поинтересовались, обязаны ли они это делать. «Притом не все школы ими пользуются», – заявили жители района в группе «Закамна-инфо.24/7
В районном управлении образования (РУО) пояснили: согласно части 1 статьи 35 федерального закона «Об образовании», приобретать рабочие тетради в рамках образовательной программы за свой счёт родители не должны, но и школа делать это не обязана. Закупать пособия учебное заведение вправе при наличии необходимых сумм в бюджете.
- Вместе с тем, министерство просвещения РФ обращает внимание на то, что использование рабочих тетрадей на печатной основе в начальных классах является неотъемлемой частью образовательного процесса и значительно влияет на эффективность обучения, поскольку выполнение обучающимися письменных работ формирует навык письма и развивает мелкую моторику, – подчеркнули в РУО.
Жители района Бурятии не хотят тратиться на рабочие тетради для детей-школьников
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