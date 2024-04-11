В Улан-Удэ автобусы №19А начнут ходить по выходным

В Улан-Удэ для жителей микрорайона Тулунжа с 13 апреля на автобусном маршруте №19А введут рейсы в выходные дни. Ранее маршрут работал только по будням, сообщили в комитете по транспорту и потребительскому рынку.С 8 апреля на маршруте №19А работают два новых автобуса «Газель Сити» вместо ПАЗиков. Решение о выпуске новых автобусов приняли после анализа пассажиропотока на данном маршруте.Теперь ежедневный выпуск новых «Газелей Сити» составляет 11 единиц по семи муниципальным маршрутам. С набором водителей выпуск новых автобусов по маршрутам будет увеличиваться.