В Бурятии сняли фильм о героической работе врачей во время пандемии

Попытка почти удалась

Новый фильм режиссёра Юрия Ботоева называется «2020». «Двадцать двадцать» (возрастное ограничение 12+).

10 апреля состоялся пресс-показ. Не него пригласили и врачей, и других медработников с медчиновниками. Их было больше, чем журналистов, блогеров, занятых в картине артистов, спонсоров и приглашённых светских львов и львиц местного разлива вместе взятых. Кино задумывалось и получилось именно про медиков. Про их подвиг на посту. Про тяжёлые месяцы, годы, проведённые в борьбе с коронавирусом COVID-19. В его существовании некоторые не уверены даже сейчас. Это отражено в «2020».

Кино вышло пафосное. Но какое-то до жути местечковое. Да, про подвиг почти получилось. Да, сказано про утраты. Про бескорыстную помощь добровольцев. Про простых людей со всеми их достоинствами и недостатками, включая пресловутый квартирный вопрос.

Но жанр картины определить сложно. Это какая-то помесь «бобика со свиньёй». Чуть-чуть мелодрамы, чуток драмы, фрагменты комедии под соусом ужастика и трагедии.

Перипетии и развитие сюжета бесхитростные. Читаются, в общем-то, на раз-два. Судя по реакции врачей в зале, есть недоработки с показом процесса вытаскивания ковидных больных с того света. Протоколы лечения, видимо, на экране не соблюдены до конца. Но этого и не требовалось. Фильм-то не для профи, а для широкого показа.

Юмор в «2020» достойный. Даже искромётный. Но тоже, наш, местечковый. И, что очень необычно для местного кино, реально довольно смешной. Встал вопрос об уместности шуток. Картина ведь в том числе про уход в мир иной и трупы. Но, считаем, уместен. Публике понравилось. Колоритный Штырь (Сергей Цыренов), кочующий по местным фильмам, тоже пока не пропах нафталином.

Минздрав уполномочен заявить

Красной линией в фильме проходит так и не раскрытая, не присутствующая на экране от слова совсем личность министра. Конечно же, министра здравоохранения Бурятии. Неопределённого пола.

Ему (ей) врачи жалуются. Он (она) им помогает. Ну, достаёт, например, кислород для аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Скрипя зубы, при дефиците во всей стране, но где-то находит эти баллоны. Поступок достойный бога.

Так получилось, что «Байкал-Daily» 10 апреля смотрел «2020», сидя рядом с министром здравоохранения и вице-премьером правительства республики по социалке. Была возможность краем левого глаза наблюдать за реакцией Евгении Лудуповой на экранные события.

Она, реакция, ничем не отличалась от того, как реагировал весь зрительный зал.

При шутках министр улыбалась, смеялась.

При виде трупов на экране - хмурилась.

При показе операции - смотрела немного критично.

Когда по сюжету оперативно решались медицинские оргвопросы, одобрительно кивала.

При упоминании в очередной раз неназванного министра, наверное, немного краснела. Впрочем, в тёмном зале этого было не видно.

Показ «2020» завершился аплодисментами. Шквалом. Зрители встали.

«Байкал-Daily» тут же спросил Евгению Лудупову о впечатлениях:

- Понравилось. Я уже второй раз смотрела.

- Не слишком ли много в фильме темы министра?

- Да, много, - искренне отреагировала статусная чиновница.

- А пафоса не много ли?

- А куда в такой теме без пафоса?

Тут согласимся. Без пафоса тут никуда. Всё же кино о врачах-героях.



Спешите видеть

Вряд ли «2020» наберёт после проката в кинотеатрах миллионы просмотров в YouTube, как предыдущие фильмы режиссёра Юрия Ботоева. Всё-таки кино, повторимся, совсем и до конца про местных. Но Ботоев (в отличие от коллег по кинопроизводству) славится регулярным выпуском фильмов. Будем считать, что добротная картина снята, чтобы не потерять опыт, мастерство и сохранить темпоритм своего кинопроцесса.

Для всех врачей Бурятии просмотр «2020» - это «маст-си». Спросите у своих детей, что это значит.

Для чиновников высшего звена, кстати, тоже.

Для остальных скажем: если же вы хотите вспомнить потери, приобретения, дикие ограничения, обязательное ношение масок, бескорыстную, добровольную помощь ближнему и прочее, прочее из нашей совсем недавней жизни, то милости просим в кинотеатры.