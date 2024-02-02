В Бурятии сняли полнометражный фильм-драму о пандемии коронавируса

Опубликован трейлер картины

Режиссёр Юрий Ботоев снял новый полнометражный кинофильм под названием «2020» (возрастное ограничение 12+). 1 февраля он выложил трейлер этой драмы. Слоган фильма - «Пандемия: спасти любой ценой!». Ботоев является и режиссёром, и автором сценария картины.

«Молодая пара – Аня и Костя встречают Новый 2020 год. Аня работает в инфекционной больнице, Костя – безработный. Костя мечтает уехать на заработки либо за границу, либо на вахту и взять с собой любимую, - сказано в описании «2020». - Но все планы рушит пандемия новой коронавирусной инфекции. В результате локдауна Аня оказывается изолирована на работе в больнице, а Костя становится свидетелем невероятных событий, разворачивающихся на фоне эпидемии: маски, изоляция, страхи, болезни и смерти близких. Вынужденное расставание молодой пары становится большим испытанием, растянувшимся на год».





- Снимали фильм вместе с партнёрами с апреля прошлого года, - рассказал «Байкал-Daily» Юрий Ботоев. – Сильную поддержку оказали минздрав Бурятии, медицинская палата республики, фонд содействия сохранению озера Байкал. Они договаривались о съёмках в разных локациях, помогали с конструированием больничных палат, так как мы не могли снимать там, где были реальные пациенты, выполняли организационные функции. Это страшное время, которое мы пережили, стало немножко забываться. Потому что человек идёт вперед. Такое испытание, которое, казалось бы, будет вечным, ушло в прошлое. Но оно оставило много впечатлений, драмы, какие-то забавные моменты, связанные с карантином, прививками, самоизоляцией и так далее. Была необычная жизнь. Это было большое испытание для всего человечества. И об этом наше кино.

По словам Ботоева, «2020» - это история любви, взаимоотношений между людьми:

- Всё, что показано в фильме, пережил каждый житель Бурятии. Кто-то потерял близких, кто-то стал сильнее…

В ролях снимались и профессиональные артисты (например, Марина Ланина, Сергей Васильев, Алёна Байбородина, Сергей Рыжов, для которого эта роль в кино стала последней, из Русского драмтеатра), и медийные личности республики (Анастасия Пронькинова, Владимир Банчиков и др.), а также местные КВНщики.

Фильм выйдет на экраны Бурятии в апреле 2024 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», поэт-сатирик и кинорежиссёр Юрий Ботоев в январе получил серебряную кнопку YouTube. Она выдаётся блогерам, набравшим 100 тысяч подписчиков. На канале нашего земляка под названием «Студия M55» было 102 тысячи с половиной.